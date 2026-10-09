Renault Group prepara una lluvia de novedades para el Salón de París: hasta 50 coches y prototipos

El Salón del Automóvil de París volverá a convertirse en el escaparate perfecto para que los fabricantes europeos enseñen músculo en casa. Renault Group no quiere pasar desapercibido y prepara una de las mayores representaciones del certamen, con hasta 50 vehículos y prototipos de Renault, Dacia y Alpine entre sus propuestas.

La cita se celebrará del 12 al 18 de octubre y tendrá al nuevo Renault Mégane eléctrico, el Dacia Striker y varias reinterpretaciones de modelos míticos como algunos de sus principales reclamos.

Renault, que juega prácticamente como local, llevará a París una gama electrificada renovada en la que el nuevo Mégane 100% eléctrico tendrá un papel destacado. También estará el Rafale Hypnotic, una serie especial cuyos pedidos ya están abiertos en España, además de varios prototipos que exploran tanto el futuro de la marca como su relación con algunos de los deportivos que forman parte de su historia.

Renault Rafale Hypnotic | RENAULT

Entre ellos aparece el Renault 5 Turbo 3E, uno de los proyectos con posibilidades de llegar a producción, y una reinterpretación eléctrica del Renault 8 Gordini. Este último recupera la denominación de uno de los modelos más recordados de la firma francesa, aunque trasladada a un concepto completamente diferente: un coupé biplaza eléctrico con unas proporciones inspiradas en los coches de competición.

El Renault 8 Gordini vuelve convertido en eléctrico

La recuperación de nombres históricos se ha convertido en una de las vías utilizadas por Renault para conectar su pasado con la nueva generación de modelos eléctricos. El Renault 8 Gordini conceptual lleva esa idea un paso más allá, reinterpretando el clásico deportivo francés con una arquitectura eléctrica y una configuración de dos plazas.

La estrategia no se limita a los turismos. Renault Pro+, la división destinada a los clientes profesionales, mostrará en París la nueva Trafic Van eléctrica. El modelo incorpora una arquitectura SDV (Software-Defined Vehicle), con buena parte de sus funciones gestionadas mediante software, y emplea un sistema eléctrico de 800 voltios, una tecnología que empieza a extenderse entre los vehículos comerciales de nueva generación.

Renault 8 Gordini concept | Renault

Dacia acelera su electrificación

Dacia también tendrá protagonismo con los primeros integrantes de su nueva ofensiva de modelos electrificados. El segundo Spring será una de las principales novedades. El pequeño eléctrico ha sido completamente rediseñado y, además, da un paso importante para la estrategia industrial de la marca al pasar a fabricarse en Europa.

Junto a él estará el nuevo Dacia Striker, un crossover del segmento C que mezcla elementos propios de un SUV con otros más cercanos a una berlina. Su llegada amplía la presencia de Dacia en una categoría cada vez más disputada y supone otro movimiento de la marca para subir un escalón en tamaño y posicionamiento.

Alpine mira hacia la tercera generación del A110

Alpine será la encargada de poner la nota más deportiva. La marca francesa anticipará en París algunos de los rasgos de la tercera generación del A110 mediante una escultura cubierta por un velo azul. Aunque todavía no muestra el coche definitivo, permite hacerse una idea de sus proporciones y de algunos de los elementos que definirán su diseño.

Dacia Spring 2027 | Centímetros Cúbicos

El futuro A110 se desarrollará sobre la nueva Alpine Performance Platform (APP), una arquitectura específica de la marca sobre la que se construirá su próxima generación de deportivos.

Alpine también aprovechará París para presentar el PS1, cuyo nombre responde a las siglas de 'Proyecto Especial 1'. Por ahora, la marca mantiene buena parte de sus características bajo llave, aunque ya adelanta que se trata de un concept car con una propuesta de diseño propia.

Pero el Salón de París tendrá también un componente menos centrado en las novedades de producto. Renault Group aprovechará el certamen para poner en primer plano los quince años de colaboración con los cuerpos de bomberos, una relación enfocada al desarrollo de soluciones para mejorar la seguridad vial, acelerar las intervenciones de emergencia y formar a los equipos de rescate.

Así, entre modelos eléctricos, prototipos y deportivos que recuperan nombres históricos, Renault Group llega a París con una receta que mezcla futuro y nostalgia, mientras sus tres marcas buscan enseñar hasta dónde pueden llegar en la nueva etapa de electrificación.