Conocemos el nuevo Dacia Spring: solo conserva el nombre de la primera generación

Más de 200.000 unidades vendidas en más de 40 países desde su lanzamiento, hace 5 años. El Spring es una historia de éxito: pequeño, polivalente y asequible.

Así que, no me sorprende nada que Dacia haya creado una segunda generación. Aquí la tenemos. Y ya te adelanto que solo mantiene el nombre, todo lo demás es diferente. Así que, ponte cómodo, porque me he venido en primicia hasta París para enseñarte cómo es ahora este 100% eléctrico.

Dacia Spring 2027 | Centímetros Cúbicos

El nuevo Spring se mantiene en el segmento A, a pesar de haber crecido. Es 15 centímetros más largo, alcanzado ahora los 3,85 metros de longitud, y 18 más ancho. Lo más llamativo es su firma luminosa, inspirada en el emblema Dacia Link, que recorre todo el frontal y acoge el logotipo en el centro.

Su diseño es sencillo, pero con una fuerte personalidad, sobre todo por su corto y alto capó, sus pronunciados pasos de rueda, la franja negra que diferencia visualmente el techo de la carrocería o todas las protecciones de los parachoques delantero y trasero.

Dacia Spring 2027 | Centímetros Cúbicos

El habitáculo puede parecer simple a primera vista, pero está realmente equipado. Tenemos un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, una pantalla táctil multimedia de 10,1.

Y como todos los Dacia, destaca por su modularidad. Cuatro plazas y hasta 337 litros de maletero con, curiosamente, un suelo extraíble con dos partes independientes. Esta capacidad se amplía hasta los 1.283 abatiendo la banqueta trasera.

Según Dacia, el nuevo Spring es el único vehículo del segmento A que tiene tan buena capacidad, además de ofrecer un espacio extra bajo en capó delantero: 18 litros perfectos para guardar el cable de carga, por ejemplo.

Dacia Spring 2027 | Centímetros Cúbicos

En cuanto a motorizaciones, será fácil elegir porque solo hay uno. Con 80 CV de potencia y una batería de 27,5 kWh, podrás recorrer hasta 250 kilómetros de autonomía. Con el cargador integrado de 6,6 kW que trae el propio coche podrás pasar del 15 al 80% en 9 horas, en un enchufe doméstico

Entre los puntos fuertes del Spring está su bajo consumo, un corto radio de giro o unos cuantos asistentes a la conducción. Aunque para esto tendremos que esperar un poco.