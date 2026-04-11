Mercedes-Benz presenta la nueva VLE eléctrica, primera entrega de la reinventada Clase V que se fabricará en España

Mercedes-Benz ha presentado recientemente en Stuttgart (Alemania) su nuevo vehículo eléctrico VLE, que será fabricado en la planta de Vitoria.

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria inició el pasado mes de septiembre la producción de los primeros vehículos preserie del nuevo VLE totalmente eléctrico, preparándose así para el inicio de la producción en serie.

Mercedes VLE | Mercedes

La nueva generación mezcla, como siempre, la amplitud y versatilidad de un vehículo multiusos, junto con la agilidad y el confort de conducción de una monovolumen de lujo.

La gama de la nueva VLE abarca desde versiones para familias y ocio al aire libre hasta exclusivas limusinas VIP

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El nuevo van eléctrico de Mercedes presume de un diseño completamente nuevo con una silueta baja y aerodinámica, que da como resultado una aerodinámica excepcional, con un coeficiente de solo 0,25.

En plena celebración de los 140 años de la marsca de la estrella, el nuevo VLE eléctrico, Mercedes-Benz inaugura también una nueva era. Y es que el primer vehículo construido sobre la recién desarrollada arquitectura modular, flexible y escalable de furgonetas, ha resultado en un gran monovolumen completamente redefinido.

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Gracias al sistema operativo Mercedes-Benz impulsado por IA (MB. El sistema operativo (USE), el VLE cuenta con la última versión MBUX con un control intuitivo y personal. También se beneficia del Asistente Virtual MBUX, que utiliza IA generativa multiagente y entiende conversaciones complejas con memoria.

Tres pantallas detrás de una gran superficie de cristal: una pantalla para el conductor de 26 centímetros (10,25 pulgadas), una pantalla central de 35,6 centímetros (14 pulgadas) y una pantalla de 35,6 centímetros (14 pulgadas) para el pasajero delantero.

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Mientras el conductor se beneficia de información clara y directa, el pasajero delantero puede disfrutar de una experiencia de entretenimiento personalizada, como streaming de vídeo, juegos o aplicaciones.

Y es que, oculta en el techo, sobre los asientos delanteros, hay una pantalla panorámica retráctil de 79 centímetro (31,3 pulgadas) con resolución 8K, función de pantalla dividida, perfecta para disfrutar de películas, videoclips o juegos y una cámara de ocho megapíxeles para participar en videoconferencias.

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Los asientos de ajuste manual cuentan con cuatro ruedas integradas y pueden moverse sin esfuerzo de un lado a otro, bloquearse en cualquier posición o retirarse fácilmente y llevarlos al garaje. Los asientos ajustables eléctricamente pueden moverse fácilmente mediante la app y la pantalla principal.

Se puede elegir entre tres tipos de asientos individuales en la parte trasera: Comfort Seat (manual), Premium Comfort Seat (eléctrico) y Grand Comfort Seat, este último con una almohada adicional, carga inalámbrica, soporte lumbar con función de masaje y soporte para las piernas (eléctrico).

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Además de los asientos individuales, también hay dos bancos de tres plazas (eléctricos o manuales).

El modo "equipaje" adelanta todos los asientos lo máximo posible para maximizar el espacio de carga, ideal para comprar o guardar equipo deportivo.

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"Ejecutivo" mueve los asientos lo más hacia atrás posible para maximizar el espacio para las piernas en la primera fila trasera, perfecto para traslados VIP.

La nueva suspensión neumática también es más inteligente en cuanto al control de la altura en marcha. Por primera vez, utiliza los datos de Google Maps para mantener el vehículo lo más bajo posible durante el mayor tiempo, reduciendo la resistencia aerodinámica y, por tanto, el consumo de energía.

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Con la suspensión neumática AIRMATIC, la altura del vehículo puede subirse y bajarse 40 milímetros para aumentar la altura al suelo o facilitar la entrada.

Además de las puertas correderas eléctricas de siempre, que llevan ventanillas también eléctricas, la luneta trasera se abre por separado, lo que hace que la carga y descarga sea especialmente cómoda.

Una vez dentro, dependiendo de la consola central elegida, puedes caminar fácilmente desde los asientos delanteros hasta la parte trasera.

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Con un "Oye Mercedes, empieza la experiencia cine", la pantalla se desliza fuera de su compartimento mientras, al mismo tiempo, las persianas de las ventanillas se cierran.

Gracias a su eficiencia, la innovadora tecnología de 800 voltios y un sistema de carga de alto rendimiento, puede disfrutar de una autonomía de más de 700 kilómetros con una sola carga y con hasta ocho plazas.

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Pese a su tamaño, la dirección trasera hace que el VLE sea insospechadamente ágil, permitiéndole moverse con facilidad por calles estrechas y aparcamientos públicos, asegura en Mercedes.

En viajes largos, el VLE se puede recargar para una autonomía de hasta 355 kilómetros (WLTP) en 15 minutos, gracias a la tecnología de 800 voltios y una nueva batería con un contenido de energía utilizable de 115 kWh.

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"Durante un trayecto de larga distancia de Stuttgart a Roma, de casi 1.100 kilómetros, el VLE solo necesitó dos paradas cortas de 15 minutos cada una", ha destacado la compañía.

El primer modelo en lanzarse es el VLE 300 eléctrico, seguido del VLE 400 4MATIC eléctrico. Con una autonomía de más de 700 kilómetros (WLTP), el VLE 300 eléctrico cuenta con 203 kW. Más adelante, el VLE 400 4MATIC eléctrico, con más de 300 kW, será la versión de alto rendimiento;acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 6,5 segundos.

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Ambos modelos incorporan una nueva tecnología de baterías NMC con una capacidad de energía útil de 115 kWh. El año que viene les seguirán dos modelos con baterías de cátodo de fosfato dehierro y litio (LFP), que ofrecen una capacidad de energía útil de 80 kWh.