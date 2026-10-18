BMW F 450 RR: una deportiva de 48 CV para el carné A2 con aptitudes para el circuito desde 7.150 euros

BMW Motorrad quiere llevar el ADN de sus deportivas a quienes todavía tienen el carné A2. La nueva F 450 RR llega con 48 CV, una imagen que recuerda a la potente S 1000 RR y un planteamiento que va más allá de las salidas por carreteras reviradas: también pretende ofrecer argumentos para disfrutar de una jornada en circuito sin dar el salto a una moto de mayor cilindrada.

Su llegada al mercado está prevista para el primer semestre de 2027, con un precio de partida de 7.150 euros. Con ella, la marca alemana amplía la familia F 450 con una alternativa de orientación claramente deportiva, que combina unas dimensiones y una potencia adecuadas para el A2 con un equipamiento electrónico y de parte ciclo pensado para aprovechar sus prestaciones.

BMW F 450 RR | BMW

Un bicilíndrico de 420 cc con 48 CV

El corazón de la BMW F 450 RR es un motor bicilíndrico en paralelo de 420 centímetros cúbicos, capaz de entregar 35 kW (48 CV) a 8.750 rpm y un par máximo de 43 Nm a 6.750 vueltas. El propulsor utiliza un cigüeñal con calado a 135 grados, una configuración que busca aportar carácter a la entrega de potencia.

Según los datos de BMW, el motor ofrece hasta el 80% de su par máximo desde las 3.000 rpm, una característica que debería favorecer la respuesta sin obligar a mantenerlo constantemente en la zona alta del cuentavueltas. La mecánica cumple con la normativa Euro 5+ y homologa un consumo de 3,8 litros cada 100 kilómetros.

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Con un depósito de 14 litros, la marca anuncia una autonomía superior a los 350 kilómetros. Una cifra que permite plantear algo más que recorridos cortos y sesiones de conducción deportiva, aunque el consumo real dependerá del ritmo y de las condiciones de uso.

Estética de superbike y una parte ciclo preparada para curvas

En el apartado visual, la F 450 RR toma como referencia a la BMW S 1000 RR. La carrocería presenta una parte delantera inclinada, una zaga elevada y alerones que refuerzan su imagen de moto de circuito. También estrena un carenado lateral asimétrico, branquias en el lado derecho y un faro LED con una firma luminosa específica de la familia RR.

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La base técnica parte de la estructura tubular de acero de la F 450 GS, adaptada para responder a las exigencias de una conducción más deportiva. El conjunto combina una horquilla invertida KYB de 43 milímetros con un basculante doble de aluminio fundido hueco y un amortiguador central de la misma marca.

La suspensión Sport permite ajustar la compresión y el rebote de la horquilla, mientras que el amortiguador trasero admite regular la precarga del muelle y el rebote. Estas posibilidades de ajuste cobran especial sentido para quienes quieran adaptar el comportamiento de la moto a su estilo de conducción o a las condiciones de una carretera de curvas.

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La frenada recurre delante a un disco de 310 milímetros con pinza fija monobloque Brembo de cuatro pistones. Detrás monta un disco de 240 milímetros con pinza ByBre de un pistón.

La electrónica también tiene un papel protagonista. El equipamiento de serie incluye ABS Pro, que permite la intervención del antibloqueo en curva, control dinámico de frenado (DBC), control dinámico de tracción (DTC) y sistema de control del par de arrastre del motor (MSR). A ello se suman tres modos de conducción: Rain, Road y Race, para adaptar la respuesta de la moto a diferentes situaciones.

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La posición de conducción sigue la receta deportiva, con semimanillares fijados directamente a la tija de aluminio forjado y un asiento dividido en dos piezas situado a 790 milímetros del suelo. BMW ofrecerá asientos opcionales que permiten aumentar esa altura en 20 milímetros o reducirla en 15, una posibilidad que puede ayudar a adaptar la ergonomía a distintos pilotos.

Cuatro versiones y un embrague que facilita las maniobras

La gama se estructurará en cuatro variantes. La F 450 RR básica llegará en color Cosmic Black, mientras que la F 450 RR Sport añadirá la suspensión deportiva regulable y el asistente de cambio Shift Assistant Pro, además de una decoración Racing Red.

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Por encima se situarán dos versiones M Sport, una de ellas asociada al paquete Innovation, que suma equipamiento y detalles específicos de diseño. La diferenciación entre acabados permitirá elegir entre una configuración más sencilla y otras con mayor dotación tecnológica y un enfoque todavía más deportivo.

El Shift Assistant Pro, disponible en todas las versiones salvo en la básica —aunque podrá instalarse posteriormente como accesorio—, permite subir y bajar marchas sin accionar manualmente la maneta del embrague.

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Otra de las opciones destacadas es el embrague Easy Ride Clutch (ERC), que adapta su funcionamiento al régimen del motor para facilitar las maniobras y reducir el riesgo de que la moto se cale. Si se combina con el asistente de cambio, permite circular y cambiar de marcha sin utilizar manualmente la maneta del embrague. BMW lo incluye de serie en la F 450 RR M Sport equipada con el paquete Innovation.

Pantalla TFT y datos para rodar en circuito

La dotación tecnológica se completa con una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, iluminación LED y una toma USB-C, todos ellos elementos de serie. Las versiones M Sport equipadas con el sistema Riding Modes Pro incorporan, además, pantallas específicas con información sobre el control de tracción, la fuerza de frenado y el ángulo de inclinación.

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También disponen de un cronómetro para registrar los tiempos por vuelta, un detalle que deja clara la orientación de la F 450 RR: no se trata únicamente de una deportiva de acceso por potencia, sino de una moto que quiere ofrecer herramientas para quienes busquen explorar sus límites en un entorno controlado.

Con 48 CV y un precio de entrada de 7.150 euros, la nueva BMW F 450 RR se posicionará en el segmento de las deportivas para el carné A2 con una combinación de diseño inspirado en las superbikes, suspensiones regulables y ayudas electrónicas. Su llegada en 2027 permitirá comprobar cómo se traduce esa receta sobre el asfalto y hasta qué punto consigue equilibrar el uso diario con las escapadas de fin de semana y las tandas en circuito.