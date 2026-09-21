El nuevo hermano pequeño de Omoda, Jaecoo y Ebro tiene aires de Nissan Qashqai: un SUV de 218 CV y 450 km que llega a España en 2027

Omoda y Jaecoo ya han conseguido hacerse un hueco importante en España, pero Chery todavía tiene muchas cartas por jugar. Una de ellas es Lepas, su nueva marca con un planteamiento algo más refinado, que acaba de enseñar uno de los coches con los que pretende ganar volumen en nuestro mercado. Y, casualmente, tiene exactamente el tamaño adecuado para hacerlo.

Se llama Lepas L4 EV, mide 4,42 metros de longitud y, por dimensiones, podríamos imaginarlo como una especie de alternativa eléctrica al Nissan Qashqai. Bajo su carrocería esconde 218 CV, una batería de 65 kWh y hasta 450 kilómetros de autonomía. Y ya sabemos que llegará a España a principios de 2027.

Lepas L4 | Lepas

Un nuevo hermano para Omoda y Jaecoo con tamaño de Qashqai

Lepas no parte precisamente de cero. Detrás se encuentra Chery, uno de los grandes grupos automovilísticos chinos y el mismo fabricante que ha conseguido hacerse un nombre en España gracias a Omoda y Jaecoo.

El L4 será uno de los modelos más pequeños de esta nueva familia y, probablemente, uno de los más interesantes para Europa. Sus dimensiones lo colocan directamente en uno de los segmentos más importantes del mercado.

El Lepas L4 EV mide 4.420 mm de largo, 1.817 mm de ancho y 1.629 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,70 metros. Es decir, se mueve prácticamente en las mismas cotas que un Nissan Qashqai.

No significa que ambos sean rivales directos en cuanto a motorización, ya que el japonés apuesta por mecánicas electrificadas mientras que este L4 es completamente eléctrico. Pero sí sirve para hacerse una idea bastante precisa de su tamaño y del tipo de cliente al que quiere atraer.

Lepas L4 | Lepas

218 CV y 450 kilómetros de autonomía

El Lepas L4 que llegará a Europa contará con una versión 100% eléctrica equipada con una batería LFP de 65 kWh. Esta alimenta un motor situado en el eje delantero que desarrolla 160 kW, equivalentes a 218 CV, además de 275 Nm de par máximo.

Con estas cifras puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. No pretende convertirse en un SUV deportivo, pero sus prestaciones deberían ser más que suficientes para un vehículo familiar de estas características.

Más importante será su autonomía. Lepas anuncia hasta 450 kilómetros según el ciclo WLTP, aunque todavía se trata de una cifra pendiente de homologación definitiva.

En carga rápida admite una potencia máxima de 120 kW en corriente continua. Según la marca, recuperar del 30 al 80% de la capacidad de la batería requiere aproximadamente 22 minutos.

Lepas L4 | Lepas

458 litros de maletero y hasta 34 huecos portaobjetos

El nuevo SUV chino tampoco quiere destacar únicamente por potencia y autonomía. Uno de los puntos en los que Lepas ha puesto especial atención es la practicidad.

El L4 eléctrico anuncia un maletero de 458 litros, que puede aumentar hasta 1.284 litros al abatir los respaldos posteriores. También contará con un pequeño compartimento delantero bajo el capó.

Más llamativo todavía es que la marca asegura haber distribuido 34 espacios portaobjetos por el habitáculo, una cifra que deja bastante claras sus intenciones como coche familiar.

Por dentro seguirá además una receta tecnológica que ya conocemos bien en los coches procedentes del grupo Chery. Dispondrá de una instrumentación digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 13,2 pulgadas, además de Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico refrigerado de 50 W.

La apuesta por tecnología y equipamiento es precisamente uno de los argumentos con los que las marcas del grupo están creciendo en nuestro mercado. Omoda ya ha demostrado con modelos como el Omoda 7 que las grandes pantallas y los interiores digitalizados serán una parte fundamental de su estrategia.

Lepas L4 | Lepas

El precio será la verdadera clave del Lepas L4

Por ahora queda por conocer precisamente el dato que puede convertir al L4 en un rival especialmente interesante: su precio en España. La marca todavía no ha anunciado tarifas, aunque sí ha confirmado que su llegada está prevista para principios de 2027.

Y el eléctrico no estará solo. Lepas también prepara una versión híbrida enchufable del L4, una estrategia que recuerda bastante a la seguida por Omoda y Jaecoo, que actualmente cuentan con diferentes alternativas electrificadas en nuestro mercado.

De hecho, los híbridos enchufables de Omoda y Jaecoo ya han conseguido situarse entre los más vendidos de España, demostrando que Chery no llega precisamente sin experiencia comercial.

Ahora quiere repetir la jugada con una marca nueva. Y con 4,42 metros de longitud, 218 CV y 450 kilómetros de autonomía, el Lepas L4 tiene prácticamente las dimensiones de un Nissan Qashqai, pero con una receta completamente eléctrica.