Peugeot ha resucitado al mítico 205 Turbo 16 con 816 CV, pero lo mejor es que esconde el futuro del 208 que llega el año que viene con volante revolucionario

En los años ochenta, Peugeot fabricó uno de los coches de rallies más recordados de todos los tiempos. El 205 Turbo 16 fue una auténtica máquina de competición, concebida para enfrentarse a los monstruos del Grupo B y capaz de conquistar dos títulos mundiales de constructores. Cuatro décadas después, la marca francesa ha recuperado su espíritu con un automóvil todavía más espectacular, aunque completamente eléctrico.

Se llama Peugeot E-T16 Concept y acaba de presentarse en el Salón del Automóvil de París de 2026. Su carrocería ensanchada, sus proporciones compactas y su estética radical recuerdan inmediatamente al legendario 205 de competición. Pero este prototipo no pretende vivir únicamente de la nostalgia.

Peugeot E-T16 Concept | Peugeot

Con 816 CV de potencia y unas prestaciones propias de un superdeportivo, se convierte en una de las creaciones más extremas de Peugeot. Y lo más importante es que adelanta algunas de las soluciones que utilizará la próxima generación del Peugeot 208.

816 CV para recuperar el espíritu del Grupo B

El Peugeot 205 Turbo 16 original no tenía demasiado que ver con el utilitario que podían comprar los conductores en los concesionarios. Su configuración de motor central, tracción integral y carrocería específicamente desarrollada para competición lo convirtieron en una de las referencias del automovilismo de los años ochenta.

El nuevo E-T16 recupera ese carácter extremo, aunque adaptado a una época completamente diferente. Peugeot Sport ha participado en su desarrollo y el resultado es un automóvil que la marca define como un hyperhatch, una especie de compacto deportivo llevado hasta sus últimas consecuencias.

Peugeot E-T16 Concept | Peugeot

Su sistema de propulsión eléctrico desarrolla 816 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,5 segundos. Todavía más sorprendente es su capacidad para alcanzar los 300 km/h desde parado en apenas 16 segundos.

Son cifras que lo sitúan en territorio de superdeportivos de altísimas prestaciones, muy lejos de lo que normalmente esperaríamos de un vehículo con las proporciones de un compacto.

Peugeot también ha trabajado en soluciones de gestión térmica que permitan mantener las prestaciones durante una utilización especialmente exigente, uno de los desafíos más importantes para los eléctricos deportivos de gran potencia.

Peugeot E-T16 Concept | Peugeot

El próximo Peugeot 208 se esconde debajo de este deportivo

Sin embargo, la noticia más importante para los conductores que no pueden permitirse un automóvil semejante está relacionada con el futuro del Peugeot 208.

La propia marca ha confirmado que el E-T16 Concept anticipa elementos de diseño y tecnología de la próxima generación de su utilitario eléctrico. Y eso convierte a este espectacular prototipo en algo más que un ejercicio destinado a impresionar al público del Salón de París.

Uno de los elementos que llegarán a los futuros modelos será una nueva interpretación de la firma luminosa de Peugeot, que continuará desarrollando el característico diseño de tres garras.

Peugeot E-T16 Concept | Peugeot

También se anticipa una evolución del i-Cockpit, con un habitáculo más digital y una disposición de los controles completamente diferente de la que conocemos actualmente.

Pero la auténtica revolución será el Hypersquare, un sistema de dirección que sustituye el volante convencional por un mando de formas cuadradas y utiliza tecnología steer-by-wire.

Gracias a este sistema, las ruedas pueden controlarse electrónicamente sin una conexión mecánica tradicional con el volante. Peugeot considera que esta tecnología permitirá mejorar la agilidad y simplificar las maniobras, además de modificar significativamente la experiencia de conducción.

Peugeot E-T16 Concept | Peugeot

Peugeot quiere recuperar la emoción de sus deportivos

El E-T16 también llega en un momento importante para la división deportiva de la firma francesa. Peugeot ha recuperado recientemente las siglas GTi con el nuevo E-208 GTi, un utilitario eléctrico de 281 CV capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Este modelo sí está concebido para llegar a los concesionarios y recupera una denominación que durante años identificó a algunos de los coches más divertidos de conducir de su categoría.

La presencia conjunta del E-T16, el E-208 GTi y un 205 GTi original en París deja bastante clara la estrategia de Peugeot: utilizar su historia deportiva para construir una nueva identidad alrededor de la electrificación.

Eso no significa que vayamos a ver un compacto de 816 CV matriculado próximamente en España. El E-T16 es un prototipo y Peugeot no ha anunciado su producción en serie.

Pero sí significa que parte de su diseño, su tecnología y su filosofía acabarán influyendo en coches mucho más accesibles. Puede que el sucesor del 205 Turbo 16 no llegue a nuestras carreteras, pero algunas de sus ideas sí lo harán a través del próximo 208.