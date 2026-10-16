LLEGA LA LETRA P
¿Qué pasa con la 'O' en las matrículas? así funcionará el nuevo sistema
El sistema de matriculación de vehículos en España sigue un ritmo constante que despierta la curiosidad de muchos conductores.
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¡El sistema de matriculación en España está a punto de dar un salto histórico! Tras alcanzar más de 900.000 ventas en lo que va de año, la DGT avanza a paso firme por la serie NSX. Pero lo realmente impactante es qué letra marcará el próximo gran hito en nuestras carreteras.
Si se mantiene este ritmo, a finales de 2026 o principios de 2027 comenzará a utilizarse la letra P. ¿Por qué se salta la O? Muy sencillo: el sistema alfanumérico nacional, vigente desde el año 2000, prohíbe las vocales, la Ñ y la Q para evitar formar palabras o crear confusiones. Este método arrancó el 18 de septiembre de 2000 con la mítica combinación 0000 BBB asignada en Álava a un Mercedes-Benz rojo.
Hoy, saber cómo evoluciona esta secuencia no solo es una curiosidad, sino que te ayuda a calcular el valor y la antigüedad exacta de un coche usado. ¡Prepárate para despedirte de la letra N muy pronto!
Este modelo nos permite prever con precisión la edad y el valor de cada vehículo que entra en circulación.
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