¿Qué pasa con la 'O' en las matrículas? así funcionará el nuevo sistema

¡El sistema de matriculación en España está a punto de dar un salto histórico! Tras alcanzar más de 900.000 ventas en lo que va de año, la DGT avanza a paso firme por la serie NSX. Pero lo realmente impactante es qué letra marcará el próximo gran hito en nuestras carreteras.

Si se mantiene este ritmo, a finales de 2026 o principios de 2027 comenzará a utilizarse la letra P. ¿Por qué se salta la O? Muy sencillo: el sistema alfanumérico nacional, vigente desde el año 2000, prohíbe las vocales, la Ñ y la Q para evitar formar palabras o crear confusiones. Este método arrancó el 18 de septiembre de 2000 con la mítica combinación 0000 BBB asignada en Álava a un Mercedes-Benz rojo.

Hoy, saber cómo evoluciona esta secuencia no solo es una curiosidad, sino que te ayuda a calcular el valor y la antigüedad exacta de un coche usado. ¡Prepárate para despedirte de la letra N muy pronto!

Este modelo nos permite prever con precisión la edad y el valor de cada vehículo que entra en circulación.