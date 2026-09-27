Probamos el nuevo BYD Dolphin G DM-I, único utilitario del segmento B con tecnología híbrida enchufable

BYD llegó a España hace ya más de 3 años. Pero a pesar de no llevar demasiado tiempo en nuestro país, el fabricante chino ha logrado lanzar una completa gama de modelos que va desde sedanes, pasando por SUVs grandes y pequeños, y ahora hasta utilitarios.

En este último grupo, el BYD Dolphin Surf destacaba por ser un modelo del segmento B con tecnología 100% eléctrica. Y ahora llega el Dolphin G DM-i, que aterriza en nuestro país estrenando una tecnología híbrida enchufable muy interesante.

Pero primero hablemos de su diseño, que ha adoptado una apariencia más refinada y elegante, con un aire más familiar a lo que estamos acostumbrados en esta categoría en Europa. Destaca por un frontal muy aerodinámico con unos faros con tecnología LED muy estilizados.

De lateral vemos sus medidas compactas, con una longitud de 4,16 metros, pero que a la vez aloja una gran distancia entre ejes de 2,61 metros, prometiendo un gran espacio interior; también con unas llantas de diseño moderno que pueden ir de las 16 a las 18 pulgadas.

Dolphin G DM-i | Centímetrros Cúbicos

Detrás hay una nueva firma lumínica para los pilotos traseros, con una línea redondeada de su paragolpes, que sostiene un portón que da acceso a un maletero de 425 litros de capacidad.

Su interior nos da la bienvenida con una atmósfera digital, minimalista y mucho espacio. También con buenos ajustes en sus materiales que se complementan con dos pantallas: una detrás del volante multifunción de 8,8 pulgadas; y otra en el centro del salpicadero, en este caso, táctil, con buena calidad, de hasta 12,8 pulgadas.

Esta última cuenta con Google Maps integrado, con conectividad completa con nuestro smartphone, que podemos cargar de forma rápida en los cargadores inalámbricos.

Este BYD Dolphin G DM-I es el único utilitario del segmento B con tecnología híbrida enchufable, y algo muy demandado: la etiqueta CERO de la DGT. Vamos, que no tiene rival directo.

Dolphin G DM-i | Centímetros Cúbicos

Y es que, la marca china ha sabido aunar una carrocería que ya les ha funcionado con el Dolphin Surf, que era eléctrico, y han incorporado una tecnología que cada vez más gente elige en España porque es, a día de hoy, una de las más racionales. Todo con un sabor bastante europeo.

Tiene dos niveles de potencia, con 175 o 212 CV, y dos baterías, de 7,4 o 18,3 kWh de capacidad. Con una autonomía en modo eléctrico que puede llegar en ciclo urbano hasta los 150 km.

Cifras que impresionan a pesar de ser un coche del segmento B. En nuestro caso, hoy probamos la versión con 212 CV, unida a la batería más grande, con una autonomía en eléctrico en ciclo combinado de hasta 105 km. Potencia elevada y una alta eficiencia para moverte, tanto dentro como fuera de la ciudad, como pez en el agua, porque tienes una autonomía total de 1.040 km.

El nuevo BYD Dolphin G DM-i estrena la tecnología DM 5.0, siendo la quinta generación de sistemas híbridos enchufables de la marca, que convierte a este pequeño utilitario en un vehículo muy avanzado. Gracias a ella, tiene un funcionamiento muy eficiente, en el que el motor de combustión, de 1,5 litros y 95 CV, sirve como generador de electricidad en la mayoría de los casos y solo mueve las ruedas cuando es necesario.

Dolphin G DM-i | Centímetros Cúbicos

El que propulsa al coche en casi todas las situaciones es el motor eléctrico que, con una potencia nominal de 163 CV, mueve muy bien a este pequeño utilitario.

Me gusta mucho el nuevo BYD Dolphin G DM-i. Porque se nota que le van cogiendo el aire al gusto y los estándares de calidad europeos. ¿En qué lo noto? Por ejemplo, en el tarado de la suspensión, que ya no es tan blando y ahora tiene un ajuste más firme, que le da un tacto más directo y entretenido.

Además, se puede elegir entre dos niveles de asistencia de la dirección, del sistema de frenado y de la intensidad de la frenada regenerativa del motor eléctrico. Todo unido a un amplio abanico de asistentes y ayudas a la conducción.

Es muy buena señal que las marcas chinas como BYD estén pensando cada vez más en el viejo continente y, en concreto, en los gustos de los conductores europeos. El Dolphin G DM-i es un coche bastante especial porque, a día de hoy, no hay otro híbrido enchufable en el mercado que pueda competir con él en su categoría por tamaño, precio y tecnología.