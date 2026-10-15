China tiene su propia SEAT y viene a España: sus nuevos coches baratos llegarán a principios de 2027

China ya tiene marcas capaces de plantar cara a Mercedes, BMW o Porsche, fabricantes de coches eléctricos que compiten con Tesla y alternativas de bajo coste que han puesto contra las cuerdas a más de una marca europea. Pero ahora uno de sus mayores grupos automovilísticos quiere hacerse un hueco en un segmento especialmente importante en España: el de los coches familiares, prácticos y asequibles. Y su propuesta recuerda, por posicionamiento, a lo que tradicionalmente ha representado SEAT.

Se llama NEVO y es la nueva apuesta de Changan para Europa. La firma china ha aprovechado el Salón del Automóvil de París de 2026 para presentar esta nueva gama, situada por debajo de DEEPAL y muy alejada de las aspiraciones de lujo de AVATR, que también pertenece al mismo grupo. Su primer coche para España será el NEVO Q05, un SUV eléctrico cuya comercialización está prevista para el primer trimestre de 2027.

Changan Nevo Q05 | Changan

Un SUV familiar que quiere competir por precio

El primer NEVO que llegará a nuestras carreteras es un SUV compacto de aproximadamente 4,43 metros de longitud. Por tamaño se sitúa en una categoría donde encontramos modelos como el SEAT Ateca, el Skoda Elroq o el BYD Atto 2, aunque su propuesta mecánica inicialmente será completamente eléctrica.

El Q05 promete hasta 450 kilómetros de autonomía y una tecnología de recarga que permitiría alcanzar el 80 % de la batería en unos 15 minutos, según las cifras anunciadas para el modelo. Son prestaciones interesantes para un vehículo que pretende posicionarse como una alternativa asequible, aunque todavía falta conocer sus cifras definitivas de homologación europea.

Y aquí aparece la gran pregunta: ¿cuánto costará? Changan todavía no ha anunciado el precio oficial para España, pero las primeras informaciones apuntan a una cifra próxima a los 29.000 euros en tarifa, bajando en base a diferentes ofertas. De confirmarse, entraría en una parte del mercado donde el precio sigue siendo una de las principales barreras para comprar un eléctrico.

Changan Nevo Q05 | Changan

La estrategia china no consiste únicamente en vender eléctricos

Sin embargo, lo más interesante de NEVO es que Changan no pretende limitarse a los coches eléctricos de batería. El fabricante también está desarrollando su tecnología híbrida BlueCore, con sistemas híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida.

Esto supone una diferencia importante frente a algunas marcas que han apostado por una gama exclusivamente eléctrica. Changan quiere tener respuestas para distintos conductores, incluyendo aquellos que todavía no disponen de un punto de recarga en casa o necesitan recorrer muchos kilómetros habitualmente.

De hecho, el grupo también ha confirmado la llegada de un DEEPAL S07 híbrido enchufable a los principales mercados europeos antes de que termine 2026. Es una demostración de que su ofensiva va más allá de una marca o un único tipo de motor.

Changan Nevo Q05 | Changan

Changan quiere convertirse en un fabricante habitual en las carreteras españolas

La llegada de NEVO forma parte de una estrategia mucho mayor. Changan está construyendo en Europa una oferta que abarca diferentes niveles del mercado: vehículos familiares generalistas bajo la denominación NEVO, propuestas más tecnológicas con DEEPAL y automóviles de lujo con AVATR.

Es una estructura que recuerda a la de los grandes grupos tradicionales europeos, capaces de ofrecer vehículos de diferentes precios sin concentrarlo todo en una sola marca.

Pero la gran dificultad no será únicamente convencer con las características del coche. Para el comprador español también importarán la disponibilidad de recambios, las garantías, el servicio posventa y la existencia de concesionarios cercanos. Changan asegura que está reforzando su infraestructura europea, incluyendo servicios técnicos y centros de distribución de piezas.

Habrá que esperar hasta comienzos de 2027 para comprobar si NEVO consigue convertirse en una alternativa real a las marcas que conocemos. Lo que parece evidente es que los fabricantes chinos ya no pretenden competir únicamente con precios bajos: también quieren disputarle a la industria europea su cliente más importante, el que busca un coche familiar para todos los días.