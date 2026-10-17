Haas apuesta por el brasileño Rafael Câmara para 2027 y deja a Esteban Ocon sin asiento en la Fórmula 1

La Fórmula 1 ya tiene otra cara nueva para 2027. Rafael Câmara, una de las grandes promesas del automovilismo brasileño, debutará en la categoría reina con Haas después de firmar un contrato de varios años. El movimiento confirma la apuesta del equipo estadounidense por el talento joven y deja sin sitio a Esteban Ocon, que no continuará en la escudería la próxima temporada.

Câmara llega con argumentos de sobra para dar el salto. A falta de dos pruebas para cerrar el campeonato, el brasileño lidera la Fórmula 2 con 207 puntos al volante de un Invicta Racing. En su primera temporada en la categoría ha sumado victorias en las carreras principales de España, Bélgica y Azerbaiyán, además de seis podios y cinco poles. Una progresión que prolonga el éxito conseguido en 2025, cuando se proclamó campeón de Fórmula 3.

El ascenso a la F1 supone el siguiente paso de una trayectoria que Ferrari lleva siguiendo desde 2021, cuando lo incorporó a su academia de jóvenes pilotos. Esa relación también conecta a Câmara con su futuro compañero de equipo, Ollie Bearman, igualmente vinculado al programa de formación de la marca italiana.

Haas ya ha probado su velocidad

La elección no se explica únicamente por sus resultados en las categorías inferiores. Câmara ya tuvo una primera toma de contacto con Haas al volante del VF-25 durante una sesión de pruebas en Portimão, Portugal. Aquella experiencia terminó de convencer a la dirección del equipo de que el brasileño podía adaptarse con rapidez a un monoplaza de Fórmula 1.

Ayao Komatsu, director de Haas, destacó tanto su velocidad como su capacidad para trabajar bajo presión y aprovechar el tiempo disponible para familiarizarse con el coche. El japonés también puso el foco en actuaciones como las clasificaciones de Mónaco y Montreal en Fórmula 2, en las que el piloto mostró el potencial que ha terminado por abrirle las puertas de la máxima categoría.

Gene Haas, propietario de la escudería, también respaldó la apuesta. El equipo confía en que Câmara pueda aportar rendimiento desde sus primeras carreras, aunque el brasileño tendrá por delante el habitual proceso de adaptación a un campeonato en el que cada detalle técnico y operativo cuenta.

El propio piloto reconoció que el fichaje representa un paso decisivo en su carrera y agradeció la confianza de Haas, el apoyo de Ferrari y el respaldo de su familia. Su prioridad, explicó, será prepararse para el nuevo reto, conocer el monoplaza y seguir evolucionando como piloto.

Ocon se queda fuera tras dos temporadas

La llegada de Câmara tiene una consecuencia directa para Esteban Ocon, que abandonará Haas al término de 2026. El francés se incorporó al equipo en 2025 después de su etapa en Alpine y contribuyó durante su primera campaña a mejorar los resultados de la escudería, con 38 puntos y una quinta posición en el Gran Premio de China como mejor resultado.

Sin embargo, su segunda temporada ha resultado más complicada y solo ha conseguido puntuar en tres carreras, un balance que contrasta con las expectativas depositadas en él cuando llegó al equipo.

La decisión de Haas refleja también una tendencia cada vez más marcada en la Fórmula 1: apostar por pilotos jóvenes con resultados destacados en las categorías de promoción y potencial de crecimiento a largo plazo. Câmara tendrá que trasladar a la parrilla los números que ha firmado en Fórmula 2, pero su fichaje ya supone un reconocimiento a una progresión que no ha pasado desapercibida.

En 2027, el brasileño compartirá equipo con Bearman y afrontará el mayor desafío de su carrera. Para Ocon, en cambio, se abre la incógnita sobre su futuro en una parrilla en la que cada vez hay menos asientos disponibles.