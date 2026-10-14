China da luz verde a Geely para entrar en la fábrica de Ford en Almussafes

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) da un nuevo paso hacia su transformación industrial. El Gobierno chino ha aprobado sin condiciones la entrada de Geely Auto en el complejo valenciano, donde el grupo asiático tendrá una participación del 34%, frente al 66% que conservará Ford.

La autorización de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR) despeja así uno de los trámites de la operación anunciada por ambas compañías el pasado verano.

Aunque Ford mantendrá la mayoría del capital, las dos empresas compartirán el control de la futura sociedad conjunta. La previsión es que esta alianza comience a operar durante el primer semestre de 2027, con el objetivo de aprovechar mejor la capacidad productiva de Almussafes y adaptar sus instalaciones a un escenario en el que los costes de fabricación se han convertido en uno de los principales campos de batalla de la industria del automóvil.

Un nuevo modelo para Almussafes en 2028

El acuerdo no se limita a compartir instalaciones. Ford y Geely quieren convertir la planta valenciana en un centro de fabricación de alta tecnología capaz de competir con los nuevos estándares de costes del sector. La estrategia pasa por sumar los volúmenes de producción de ambos fabricantes, repartir los costes industriales y sacar mayor partido a una fábrica que necesita asegurar su actividad a largo plazo.

CEO de Geely Auto | EP

Uno de los primeros frutos de esta colaboración será un crossover familiar multienergía que llegará en 2028. Ford se encargará de su diseño, mientras que el desarrollo se realizará conjuntamente con Geely.

La referencia a una gama multienergía apunta a que el modelo no estará necesariamente limitado a una única tecnología de propulsión, aunque por ahora no se han detallado sus características técnicas ni las motorizaciones que ofrecerá.

La operación también tiene una lectura que va más allá de la industria española. La alianza ha despertado recelos en Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump criticó en septiembre el acuerdo de Ford con el fabricante chino. Desde Washington se cuestionó que la compañía estadounidense facilitara la entrada de un grupo chino en sus actividades de producción y operaciones industriales.

Para Almussafes, sin embargo, la prioridad es asegurar carga de trabajo y mantener la competitividad de sus instalaciones. La llegada de Geely abre una nueva vía para conseguirlo, aunque el alcance real de la alianza dependerá de los modelos que finalmente se asignen a la planta y del volumen de producción que ambas compañías sean capaces de concentrar en Valencia.