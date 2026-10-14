Alpine recupera el espíritu del A310 con un deportivo que mira al futuro

Alpine ha elegido el Salón del Automóvil de París para mostrar el A310 Vision, un prototipo que recupera las líneas del mítico A310 y las lleva a un terreno mucho más futurista. El ejercicio de diseño no se quedará en una simple exhibición: la marca deportiva del Grupo Renault adelanta con él un futuro modelo de producción, con el que pretende reinterpretar su legado sin limitarse a mirar al pasado.

Alpine A310 Vision | Alpine

El Alpine A310 Vision apuesta por una silueta baja y ancha, con unas proporciones que dejan clara su vocación deportiva. Mide 4,55 metros de longitud, apenas 1,18 metros de altura y alcanza los 2,03 metros de anchura en su punto más amplio de la parte trasera. La distancia entre ejes se queda en 2,45 metros.

Alpine A310 Vision | Alpine

Su diseño combina una carrocería de aluminio con una parte inferior negra, de formas orgánicas inspiradas en la Fórmula 1, y una cúpula semitransparente que deja entrever el habitáculo.

Alpine A310 Vision | Alpine

Entre los detalles más llamativos figuran los faros integrados en los pliegues del frontal, un capó con un conducto de tipo S-duct —una solución aerodinámica habitual en la competición— y una lama central denominada Y zero, que recorre la carrocería y dirige visualmente la mirada hacia la zaga. También llaman la atención las llantas con un diseño triangular en forma de A, un guiño a las soluciones de las primeras versiones de la marca.

Alpine A310 Vision | Alpine

El interior sigue una filosofía similar, con asientos de formas orgánicas, combinaciones de colores llamativos al estilo color block y mandos físicos inspirados en los equipos de alta fidelidad. Alpine no ha detallado todavía las características técnicas del futuro modelo ni ha avanzado una fecha concreta para su llegada al mercado, pero sí ha confirmado que este prototipo anticipa un vehículo de producción.

Alpine A310 Vision | Alpine

La marca también destaca el papel de la plataforma APP, sobre la que se apoya el proyecto, como base para explorar nuevas soluciones de diseño en sus próximos deportivos. El A310 Vision es, por tanto, algo más que un ejercicio de estilo: una primera aproximación a cómo Alpine quiere trasladar la identidad de sus modelos clásicos a una nueva generación de coches deportivos.