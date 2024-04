Una tienda de campaña en la bola de remolque: la solución perfecta para mini escapadas

Seguramente sabrás lo engorroso que colocar un remolque a tu coche, además de que también es pesado y afectará el consumo de combustible del propio vehículo. Sin embargo, si no necesitas transportar algo muy grande y solo se trata de una escapada donde no tienes dónde dormir, puede que este utensilio solucione tu problema de camping para esa noche.

Se trata del Thule Outset, una tienda de campaña que se engancha a la bola de remolque del propio coche. A diferencia de otras opciones, tiene un tamaño más reducido, lo que facilita su instalación y posteriormente plegado para continuar con el viaje.

Thule Outset | Thule

Con forma de maleta, pero de dimensiones mayores, no hay problemas para llevarla hasta el vehículo, ya que cuenta con ruedas para facilitar su transporte. En cuanto a su instalación, es igual de sencilla y puede realizarse con una sola persona.

Aunque es más fácil de transportar, no sacrifica comodidad. En pocos minutos estará instalada para que puedas pasar la noche o disfrutar de las vistas del lugar que estás visitando. Su estructura es robusta y la marca asegura que puede resistir condiciones adversas, especialmente en zonas montañosas. También incluye un cómodo colchón con dimensiones exactas para el habitáculo de la tienda.

Thule Outset | Thule

Al estar anclado a la propia bola del remolque en lugar de ir en un remolque separado, puede surgir la duda sobre su estabilidad durante la conducción. Thule garantiza su seguridad incluso en condiciones atmosféricas adversas, sin afectar en ningún momento la conducción.

Para recrear un ambiente hogareño, la marca sueca ha añadido unas patas a la tienda para que, al acampar, esté a la altura de una cama convencional en lugar de estar en el suelo como la mayoría de las tiendas de campaña. Esto no solo facilita entrar y salir del habitáculo, sino que también previene el contacto con el suelo húmedo o sucio, algo común en áreas de acampada.

Gracias a su tamaño reducido y peso ligero, ayuda a mejorar el consumo de combustible del vehículo al no tener que arrastrar un peso adicional de aproximadamente 750 kg. Además, al no ir montada en el techo del coche, no afecta a la aerodinámica, convirtiéndose en una de las mejores opciones para ahorrar combustible.

Thule Outset | Thule

Los interesados en adquirir uno para sus viajes tendrán que esperar hasta mayo de 2024, cuando estará disponible en Europa con un precio de 3.999,95 euros de salida.