El carnet que necesitas tener si quieres llevar remolque con tu coche

El carnet de conducir es un documento imprescindible para poder circular legalmente por las carreteras de nuestro país. Emitido por la Dirección General de Tráfico, este documento certifica que el titular ha superado las pruebas teóricas y prácticas requeridas para conducir de manera segura y responsable, así como una serie de pruebas psicotécnicas que avalan su capacidad física y psicológica para ello. Existen diferentes categorías de permisos, que van desde el B, que permite conducir automóviles de turismo tradicionales de hasta 3.500 kg de peso, hasta el A, para motocicletas de gran cilindrada.

El proceso para obtener el carnet de conducir en España implica una combinación de formación teórica, práctica y exámenes, con el objetivo de garantizar que los conductores estén debidamente preparados para enfrentar las diversas situaciones que pueden surgir en la carretera.Y es que existen muchos posibles escenarios diferentes, entre los que se incluyen, por ejemplo, el uso de remolques. El uso de remolques está muy extendido, pero hay tantos tipos diferentes que hay que saber cómo tenemos que actuar para conducir con seguridad y, sobre todo, de acuerdo a la normativa.

El carnet que podrías necesitar para conducir con remolque

Hay que tener claro que la posibilidad de llevar un remolque está sujeta a la masa máxima autorizada (MMA) del mismo. Esto implica que no se puede remolcar cualquier tipo de carga, sino que se debe utilizar un remolque concreto dependiendo de cada caso y, de hecho, en algunos casos también puede ser necesario obtener una ampliación en el carné de conducir emitido por la DGT, así como matricular y asegurar el remolque.

Sin embargo, si la masa máxima autorizada del remolque es igual o inferior a 750 kilogramos, no se requerirá ninguna autorización adicional, bastando con el permiso de conducir de tipo B, siempre y cuando el peso total del conjunto, incluido el vehículo y el remolque, no exceda los 3.500 kilogramos. Existe también el permiso B96, que no constituye un carnet independiente, sino una autorización que permite conducir conjuntos cuya masa máxima autorizada no supere los 4.250 kilogramos, algo así como una ampliación del permiso convencional.

Hay que tener en cuenta la existencia de diferentes tipos de permisos según el peso del remolque: la ya mencionada autorización B96, requerida para remolques que pesen más de 750 kilogramos, y el permiso B + E, el cual es el más completo y permite conducir conjuntos formados por un turismo y un remolque de hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, sin restricciones adicionales. Para obtener este último permiso, hay que tener en cuenta que se deben realizar exámenes tanto teóricos como prácticos.