Sube de categoría con esta berlina alemana

El Mercedes-Benz Clase C es el coche que te hace sentir que lo has logrado, que has triunfado: Es una berlina prémium que combina la clase pura con un tamaño perfecto para la buena vida. En España, arranca en 50.573 € con el C 180 gasolina de 170 CV, un precio que te abre la puerta a un mundo de detalles refinados. Este cacharro se fabrica en Bremen, Alemania, y rueda por carreteras de Europa, América y Asia, y aquí lo encuentras fácil en los concesionarios Mercedes o dando un paseo por mercedes-benz.es. Con un largo de 4,75 metros, es el ideal para llevar a la familia o darte un capricho en solitario.

No es solo fachada: el interior te envuelve con una pantalla central de 11,9” que parece flotar, unos asientos que te dan ganas de quedarte a vivir en el coche y un maletero de 455 litros donde cabe desde el carrito del crío hasta las maletas para un finde largo. Si te estiras al C 300e o al Pinnacle (desde 60.000 €), te llevas cuero por todas partes y un techo panorámico que convierte cada viaje en un planazo. Es un coche que te dice “tú lo vales” sin gritarlo, y en España está al alcance con una financiación que baja la cuota a unos 600 €/mes.

Potencia suave y tecnología de alto nivel

Interior del Mercedes Clase C | Mercedes

El Clase C de 2025 viene con motores que mezclan nervio y cabeza, todos son microhíbridos con etiqueta ECO para que no te compliques en ciudad.El C 220d diésel de 200 CV es un cañón tranquilo: 4,6 l/100 km y un empujón que te planta en 100 km/h en 7,3 segundos. Si prefieres electricidad, el C 300e híbrido enchufable suma 313 CV y te da 100 km sin gasolina, perfecto para ir al trabajo y volver sin gastar un céntimo. El cambio automático de nueve marchas hace que todo fluya como un río apacible en verano.

Pero lo que te encantará es la tecnología: el sistema MBUX te escucha cuando le hablas, el Head-Up Display te pone los datos en el parabrisas como en una peli, y la suspensión ajustable (opcional) hace que las curvas sean un juego de niños. Es un coche que te lleva lejos, literal y figuradamente, con ese toque Mercedes que no falla nunca. Es tu coche.