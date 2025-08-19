Nuevo Lexus ES: si quieres olvidarte del coche, este es el coche

Ruptura. Esa es la palabra que le cabe a la nueva generación de un sedán premium con más de 35 años en el mercado. Con todo lo que esto significa, con siete generaciones previas que hicieron un culto a la sutileza, llevando de las factorías a las concesionarias carrocerías limpias, con cambios que, en todo caso, se fueron dando de manera gradual. En esta octava etapa no hay lugar para los cambios graduales.

¿Cuál es tu Lexus ES favorito, hablando estrictamente del diseño exterior? Por más de una década, la del 2000, esta berlina japonesa alcanzó un pico de belleza, entendida ésta como criterio estético y no como gusto subjetivo. A la cuarta, producida en serie entre el 2001 y el 2006, la pongo en primer lugar. Por rasgos disruptivos como su calandra, ¿por qué no rescatar la que está en retirada?

Aunque la robustez le constituye un aspecto que viene arrastrando desde generaciones anteriores, ninguna la expresa tanto y tan elocuentemente como el Lexus ES presentado en 2025 y a estrenarse en el mercado durante la primavera del 2026. Y desde 1989 a esta parte, ninguno había pertenecido a tan decadente era para las molduras. En parte, a esto me refiero cuando hablo de ruptura y del fin de la evolución gradual.

Lexus ES | Lexus

Lexus ES 2026: una nueva identidad

Atrás quedaron los tiempos en que las molduras eran sinónimo de refinamiento en este coche de lujo. Ninguna le ha escapado al contexto, a las normas estéticas de cada época que trascienden a las marcas. ¿Por qué habría de hacerlo esta nueva generación? La diferencia radica en que el nuevo Lexus ES se revela absorbido por la tendencia a la alta carga de indisimulables molduras y, en específico, por el todavía incipiente lenguaje visual de Toyota. Esto lo lleva a otro terreno, como a una expresión que el coche desconocía.

¿Por qué decimos que este es el coche si quieres olvidarte del coche? Digamos que el Lexus ES 2026 marca el punto final para la idiosincrasia de sedán a la que nos supo acostumbrar por años. Nunca antes se había tan deportivo, se ha perdido aquella sutileza, esa que nos hacía avanzar con la cabeza en alto. Para destacar, el rasgo lateral, muy parecido al del Denza Z9 GT, pero lo cierto es que no coincido con Lexus cuando dice que la nueva generación, en cuanto a diseño, es mezcla de elegancia y deportividad. Al nuevo Lexus ES no le veo lo elegante.

Por dentro, todo se ha ido de las manos. El lujo, por supuesto, sigue estando, pero tras haber evolucionado de manera tal que, cuando abrimos las puertas, casi que nos encandila. Nada tiene que ver su nivel de equipamiento con el del modelo antecesor. En el nuevo, el refinamiento va cargado de mucha tecnología. Miras para cualquier lado y tienes tu elemento digital. Es un nuevo Lexus, una nueva identidad con la que costará familiarizarnos.