Mercedes EQA: El coche que te hace vivir como si ya hubieras llegado

Imagínate esto: bajas del Mercedes EQA, ese SUV eléctrico con su frontal de estrella brillante y su silueta suave como un guijarro, y la gente te mira como si acabaras de salir de una peli. No es solo un coche, es tu carta de presentación: compacto (4,46 metros), pero con presencia, con esas luces LED que cruzan de lado a lado como si dijeran "aquí estoy yo". Conducirlo es deslizarse por la ciudad sin ruido, sin humos, como si fueras el dueño del silencio. Es el rollo de quien ya tiene la vida resuelta: cero estrés, solo vibes de control y estilo. Y puedes tenerlo tú.

No es solo postureo. El EQA es tu burbuja privada llena de lujo: pantallas dobles de 10,25” que parecen un cine privado, asientos con cuero Ártico y detalles en oro rosa que gritan sofisticación sin gritar. Te sientas, pones tu playlist favorita en el equipo Burmester (opcional, pero ¿quién no lo querría?), y la carretera se convierte en tu escenario. Es el coche de quien no corre detrás del éxito, sino que ya lo tiene aparcado en la puerta, y tú sabes que vas a llegar hasta aquí.

La libertad de ir donde quieras, como quieras

Con el EQA no hay límites, solo planes. Su batería de 70,5 kWh te da hasta 560 km de autonomía (WLTP), así que te escapas de la ciudad cuando te da la gana: un finde en la sierra, una ruta por la costa, o simplemente perderte por carreteras que no conoce ni Google Maps. Carga al 80% en 30 minutos con un buen poste rápido, así que no hay esperas que te corten el rollo. Y con la etiqueta CERO, entras al centro sin multas ni dramas, como si las normas fueran para otros.

Mercedes EQA | Mercedes

Esto es más que un coche eléctrico; es el pase a una vida sin ataduras. El EQA 250+ (190 CV) te lleva de 0 a 100 en 8,6 segundos con un par que notas desde que pisas, como si el mundo se moviese a tu ritmo. Imagínatelo: tú, tus colegas, el maletero con 340 litros para meter lo que sea (vale, no es enorme, pero ¿quién necesita más cuando viaja ligero y con clase?), y la sensación de que cada kilómetro es tuyo. Es el Mercedes de quien no pide permiso para vivir grande.

El sueño que te puedes comprar

En mercedes-benz.es, el EQA 250+ está a 56.450,30 € al contado, IVA incluido. Con Mercedes-Benz Renting Particulares, te sale por 596,41 €/mes (entrada 11.290,06 €, 48 meses, 20.000 km/año), hasta abril 2025. Trae faros LED, cámara trasera y el MBUX para que el coche te escuche cuando dices "Oye, Mercedes, ponme algo bueno".

Por esa pasta, no compras un SUV eléctrico; compras una vida donde aparcas en la puerta de los sitios que molan, donde el silencio del motor es tu banda sonora y cada viaje es un "porque yo lo valgo". El EQA no es solo un coche, es el Mercedes que te hace sentir que ya eres quien quieres ser.

No es solo comprarte un coche; es comprarte la vida que siempre has querido. El EQA no te lleva a sitios, te lleva a ser alguien: el que aparca donde otros solo miran, el que vive sin prisas pero siempre llega primero. ¿Te lo imaginas ya en tu garaje?