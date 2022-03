Start&Stop: ¿me pueden multar por desactivarlo?

Más información La multa de 6000€ que puedes recibir por culpa de la matrícula del coche

La movilidad por carretera ha evolucionado de manera notable en los últimos años: un conductor que se ponga al volante de un coche por primera vez en este 2022 con un vehículo moderno tendrá una experiencia que poco tendrá que ver con la de otro conductor que, por ejemplo, hubiese empezado a conducir hace 20 años. Los tiempos cambian, así como nuestros coches, de la misma manera que también cambian las normas de tráfico o, incluso, el comportamiento de los usuarios de la carretera.

Los coches avanzan a pasos agigantados: seguro que recuerdas la primera vez que viste un coche con un equipamiento ultra-moderno que, poco tiempo después, se ha estandarizado. Es un patrón de comportamiento totalmente normal, que responde al camino de la propia industria: las grandes innovaciones comienzan a aplicarse de manera tímida y minoritaria para, posteriormente, iniciar su andadura ya a nivel general en un mercado mucho más amplio.

Una de esas innovaciones que ya llevan tiempo con nosotros es el sistema Start&Stop, encargado de detener el motor de nuestro coche cuando no es necesario que éste siga funcionando. Hablamos de situaciones como una parada corta o una detención en un semáforo, momentos en los que el motor térmico no tiene la necesidad de seguir funcionando. Este sistema nació hace décadas, pero no ha comenzado a estandarizarse hasta hace un puñado de años. En la actualidad, es un sistema que equipan prácticamente todos los coches nuevos que se comercializan en la actualidad.

¿Me pueden multar si tengo desconectado el sistema Start&Stop?

Pese a que su funcionamiento sirve para rebajar el nivel de emisiones y consumo de nuestros vehículos, especialmente en conducción urbana, muchos conductores reniegan de este sistema por recelos a nivel mecánico o porque simplemente no les convence su funcionamiento, desactivándolo cada vez que entran al coche. Este gesto, sin embargo, puede jugarles una mala pasada con la llegada de la nueva Ley de Tráfico, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 21 de marzo. ¿Por qué?

Básicamente hay que remitirse al artículo 10 de la nueva Ley de Tráfico, que sanciona a aquellos que "causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente". Esto, traducido al lenguaje "práctico", nos indica que mantener nuestro coche con el motor en marcha de manera innecesaria puede ser motivo suficiente para recibir una multa por contaminar innecesariamente.

De hecho, no hace falta irse muy lejos: en la actualidad ya existen ordenanzas municipales, como la de la ciudad de Madrid, que establece que "quien conduzca deberá apagar el motor desde el inicio del estacionamiento, aún cuando permanezca en el interior del vehículo", sancionando el incumplimiento de esta norma con una multa de 100€.

