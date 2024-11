No solo es el SUV de moda en España, sino que Dacia añade un seguro en el que pagas según lo usas

Si ya de por sí es referencia por haberse convertido en sinónimo de SUV asequibles en España, ahora da un pasito más con uno de sus modelos estrella. Esta vez, no con un nueva versión del vehículo, sino con una renovada propuesta en el mundo de los seguros de automóvil.

En colaboración con Mapfre, ha lanzado el 'Seguro Dacia Conectado', una póliza que ajusta su precio en función del uso real del vehículo y el estilo de conducción del usuario.

Este nuevo seguro, disponible inicialmente para el popular Dacia Duster, ofrece a los clientes la posibilidad de ahorrar hasta 1 euro por cada día que no utilicen su vehículo, con un máximo de 50 euros al año durante las tres primeras renovaciones.

El ahorro no se limita solo a los días de no uso. El Seguro Dacia Conectado también premia la conducción responsable. Los conductores pueden obtener hasta un 15% de descuento en las tres próximas renovaciones anuales si mantienen una conducción cuidadosa. El sistema de puntuación es el siguiente:

15% de descuento para puntuaciones entre 98 y 100 puntos

10% de descuento para puntuaciones entre 93 y 97 puntos

5% de descuento para puntuaciones entre 90 y 92 puntos

Para beneficiarse de estas bonificaciones, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos mínimos: completar al menos cien trayectos, cincuenta días de conducción y trescientos kilómetros durante el periodo del contrato. Esto asegura que el sistema tenga suficientes datos para evaluar de manera justa el estilo de conducción.

Es importante destacar que este seguro no penaliza a los conductores que no alcancen estas puntuaciones. Como señala Dacia: "Si no conduces tan bien como deberías, no te preocupes… no te subiremos el precio del seguro". Esta política refuerza el enfoque positivo y orientado al cliente de la marca.

El Seguro Dacia Conectado utiliza tecnología telemática para recopilar datos sobre el uso del vehículo y el estilo de conducción. Los usuarios pueden seguir su progreso y consultar sus datos a través de la aplicación móvil gratuita CaReward MFS, lo que añade un elemento de transparencia y control para el cliente.

Además de estos beneficios, el seguro incluye las coberturas habituales como asistencia en carretera 24/7, reparación en talleres oficiales y vehículo de sustitución en caso de accidente o avería.

Esta iniciativa llega en un momento en que Dacia ha pasado de ser una marca barata de coches low-cost, a una marca con capacidad para ser referencia en el mercado español, especialmente en el segmento de los SUV asequibles.

Y por supuesto refuerza la relevancia del ya popular Dacia Duster. Este SUV, que parte de los, ofrece una combinación imbatible de diseño robusto, motores eficientes con(incluyendoy híbridas), y un equipamiento aceptable para su precio. Con su maletero de 472 litros,de 10,1 pulgadas y la, el Duster ejemplifica la nueva filosofía de Dacia de ofrecer no solo lo esencial, sino darle también un toque moderno.

El nuevo seguro es un plus para quien todavía anduviera dudando si el Dacia Duster era su coche, y está disponible para las versiones Expression, Extreme y Journey, siendo la primera la más asequible, que parte por un precio algo superior a los 21.000 euros.