En España existen, actualmente, un total de seis lenguas cooficiales, de las cuales el castellano es la lengua oficial del Estado y dominante, hablada y utilizada por cerca del 99% de los españoles como primera o segunda lengua. Además, en nuestro país existen alrededor de 400 señales de tráfico verticales y horizontales, lo que supone en conjunto un amplio espectro de señalizaciones e indicaciones repartidas por toda la geografía española.

En la actualidad, las señales de tráfico que precisen informar utilizando palabras escritas -por ejemplo en aquellas en las que se hace referencia a un horario- es necesario utilizar el castellano como mínimo, así como usar la lengua cooficial del territorio en concreto en caso de que estemos en regiones con una segunda lengua (el gallego en Galicia o el catalán en Cataluña, por ejemplo).

Sin embargo, parece que esto está a punto de cambiar cuando la reforma de la Ley de Tráfico sea por fin una realidad, un proceso para el que cada vez queda menos tiempo si tenemos en cuenta que en el Senado ya se han aprobado las enmiendas correspondientes de manera que el texto definitivo ya puede remitirse al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las señales de tráfico ya no tendrán que estar escritas en castellano

A día de hoy la Ley de Tráfico especifica, en su artículo 56, que "las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado", pero tras la modificación efectuada tras la enmienda presentada por los grupos EH-Bildu y ERC el artículo 56 rezará de la siguiente manera: "Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales distintas al castellano, en sus respectivos territorios".

Esto significa, a efectos prácticos, que si nos ponen una multa en una zona señalizada en una lengua que no sea el castellano ya no tendremos la oportunidad de librarnos de ella argumentando que no conocíamos la lengua. La reforma de la Ley de Tráfico traerá también más novedades, como las relacionadas con la incorporación de la "tasa 0" en las pruebas de alcoholemia para menores de edad o la introducción de nuevas normas relativas al uso de la bicicleta en ciudad.