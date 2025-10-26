Google Maps se actualiza con un nuevo y práctico botón que mejora tu forma de usar la app

Google Maps se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día. Ya no solo sirve para llegar a un destino desconocido: millones de personas lo utilizan a diario para calcular rutas al trabajo, saber cuánto tardarán en volver a casa o evitar atascos. Consciente de esta dependencia, Google ha introducido una de las funciones más prácticas de los últimos años, un cambio que promete hacer la experiencia todavía más fluida y útil para los usuarios.

La aplicación estrenará un nuevo botón, situado bajo la barra de búsqueda, que muestra de forma instantánea el tiempo estimado de vuelta a casa. Lo más interesante es que no hace falta iniciar ninguna ruta: basta con abrir la app y el sistema, gracias a la ubicación del móvil, calculará automáticamente el tiempo que tardarías en regresar. Además, el botón cambia de color según el estado del tráfico: si el fondo aparece en naranja o rojo, sabrás que hay retenciones en tu trayecto habitual, sin embargo, si aparece en verde significará que no hay retenciones.

Esta función se activa siempre que tengas registrada tu dirección de “Casa” en Google Maps y estés fuera de ella. Así, con un solo vistazo podrás decidir si te conviene salir ya o esperar un poco más. Aunque la función se está desplegando progresivamente, Google planea extenderla a todos los usuarios.