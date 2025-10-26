Hace el examen teórico con una cámara en el móvil y le ponen una multa de 500 euros

Durante el transcurso del examen, los agentes observaron cómo uno de los aspirantes, de nacionalidad española pero origen extranjero, mostraba una actitud visiblemente nerviosa. Dicho individuo mantenía una postura corporal "excesivamente erguida" y sostenía todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical. Por tal motivo, los policías consultaron a los examinadores, manifestando los mismos que el aspirante inicialmente respondió tres preguntas de forma informática y, acto seguido, bloqueó el sistema solicitando continuar el examen en su modalidad escrita.

Una vez finalizado el examen, los policías intervinientes procedieron a requerir a esta persona su documentación para su plena identificación y tras un cacheo superficial, localizaron adherido a la parte frontal de la sudadera que vestía, un dispositivo electrónico, el cual estaba compuesto por una micro cámara la cual se encontraba conectada a un teléfono móvil.

Por parte del responsable de la Dirección General de Tráfico, que se encontraba en dicho examen, se procedió a levantar la correspondiente acta sanción administrativa, 500 euros de multa y seis meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.

Esta actuación se enmarca en el contexto de la detección de casos relacionados con Falsedad Documental, Usurpación del Estado Civil y el uso de medios tecnológicos fraudulentos con el fin de superar dicha prueba.