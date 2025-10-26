LO MEJOR DE LA SEMANA: la vuelta del Honda Prelude, el nuevo Alfa Romeo Tonale y los 60 años del Ford Transit

Después de 24 años, Honda ha resucitado la producción de un coche tan particular como el Prelude, siendo la sexta generación de este deportivo, con un diseño muy seductor. Morro bajo, faros LED afilados, parrilla delantera cromada y una barra que se extiende en todo el ancho y forma un escalón con el maletero. Además, incorpora la tecnología híbrida e:HEV, con una potencia total de 184 CV.

Alfa Romeo ha evolucionado su SUV superventas, el Tonale. El diseño exterior es más robusto, con un “Tribole” renovado y nuevas llantas. En cuanto a mecánicas, destacan la híbrida e híbrida enchufable, pero lo especialmente reseñable es que la marca todavía mantiene el diésel. La gama cuenta con cuatro versiones: básica Tonale, la Sprint, la Ti y la Veloce.

Nuevo Alfa Romeo Tonale | Alfa Romeo

60 años han pasado desde que viera la luz el que se ha convertido en el vehículo comercial más versátil y fiable del mundo: la Ford Transit. Por eso, la marca del óvalo ha decidido celebrar estas seis décadas en un evento homenaje, donde reunió ejemplares icónicos como la primera Transit MK1, del año 1965.

A partir de 2014, la gama creció significativamente con la Connect y la Courier, junto a la Transit de dos toneladas. Además de la versión 100% eléctrica de 2022, y la recién estrenada Custom híbrida enchufable.

Ford E-Transit | Diariomotor

150 años de historia a través de 25 vehículos emblemáticos. Esto es Opel Love, una exposición que recorre la historia de la firma alemana. En ella que se dan cita modelos como el Opel Patent Motorwagen Lutzmann, el vehículo con el que la marca se inició en el automóvil.

Opel Patent Motorwagen | Opel

Los pilotos Borja Hormigos y Héctor Hernández, del equipo Autoworks Motorsport, presentaron junto a EBC Frenos España su nueva montura en el Circuito del Jarama Madrid-RACE: el BMW M4 GT4 G82.

La victoria de Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen, a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally1 en el Rally de Europa Central, ha colocado en lo más alto del podio también al equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team, conquistando su quinto título consecutivo de constructores del Campeonato del Mundo de Rallyes.