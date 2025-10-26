Así son los nuevos neumáticos BF Goodrich All Terrain KO3: 'calzado' de confianza fuera del asfalto

Para las personas que buscan viajar, explorar, tanto en como fuera de la carretera, esta rueda ha sido diseñada para ello. El BFGoodrich All Terrain KO3, está diseñada para mejorar la longevidad, un 15% más comparada con la generación anterior. También es mejor en términos de resistencia a la piedra y los cortes; un beneficio del 20%.

Su estética es claramente el de un neumático todoterreno, las laminillas 3D autobloqueantes, ahora están presentes en toda la profundidad de la banda de rodadura, reforzando la estabilidad del neumático, incluso en terrenos más abruptos.

BFGoodrich All Terrain KO3 | CC

Además, gracias a la tecnología CoreGard, derivada de la competición, el KO3, es de lo más resistente que hay frente a cortes y perforaciones en los flancos. Optimizando la huella de contacto para que el desgaste sea más uniforme y el rendimiento sea el mismo el mayor tiempo posible.

No se compromete en ningún momento la comodidad, porque también son totalmente funcionales para entornos urbanos y carreteras abiertas. Hay que destacar la certificación invernal 3PMSF, que garantiza la tracción en superficies con nieve o hielo.