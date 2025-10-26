CONDUCE SEGURO CON PONLE FRENO
Ponemos a prueba el Control de Chasis Adaptativo del nuevo Cupra Terramar
En nuestra sección “Conduce Seguro con Ponle Freno” comprobamos a bordo del nuevo Cupra Terramar, por qué tener un chasis deportivo, una suspensión más firme o una dirección más directa, pueden marcar la diferencia a la hora de prevenir un accidente.
El Cupra Terramar tiene buen espacio interior, buena insonorización y cuenta con tecnología que aporta seguridad ante imprevistos, que probamos en el Circuito Ilunion.
El Control de Chasis Adaptativo mejora la dinámica, estabiliza la conducción y ajusta la suspensión y la dirección, según las condiciones de la carretera. Consigue una respuesta directa y precisa a los movimientos de volante, casi sin balanceos.
la suspensión multibrazo en el eje traseroabsorbe bien las irregularidades, y aporta más suavidad. No se percibe la misma rigidez, pero el coche sigue circulando sobre raíles.
