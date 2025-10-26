Ponemos a prueba el Control de Chasis Adaptativo del nuevo Cupra Terramar

El Cupra Terramar tiene buen espacio interior, buena insonorización y cuenta con tecnología que aporta seguridad ante imprevistos, que probamos en el Circuito Ilunion.

El Control de Chasis Adaptativo mejora la dinámica, estabiliza la conducción y ajusta la suspensión y la dirección, según las condiciones de la carretera. Consigue una respuesta directa y precisa a los movimientos de volante, casi sin balanceos.

PONLE FRENO CUPRA TERRAMAR | CC

la suspensión multibrazo en el eje traseroabsorbe bien las irregularidades, y aporta más suavidad. No se percibe la misma rigidez, pero el coche sigue circulando sobre raíles.

CONTROL DE CHASIS CUPRA TERRAMAR | CC

La función del Control de Chasis Adaptativo, que equipan coches como el Terramar, es un extra de seguridad para viajar y minimizar los riesgos en carretera.