CONDUCE SEGURO CON PONLE FRENO

Ponemos a prueba el Control de Chasis Adaptativo del nuevo Cupra Terramar

En nuestra sección “Conduce Seguro con Ponle Freno” comprobamos a bordo del nuevo Cupra Terramar, por qué tener un chasis deportivo, una suspensión más firme o una dirección más directa, pueden marcar la diferencia a la hora de prevenir un accidente.

Control de chasis adaptativo Cupra Terramar

Víctor Cerón Huertas
Publicado:

El Cupra Terramar tiene buen espacio interior, buena insonorización y cuenta con tecnología que aporta seguridad ante imprevistos, que probamos en el Circuito Ilunion.

El Control de Chasis Adaptativo mejora la dinámica, estabiliza la conducción y ajusta la suspensión y la dirección, según las condiciones de la carretera. Consigue una respuesta directa y precisa a los movimientos de volante, casi sin balanceos.

PONLE FRENO CUPRA TERRAMAR
PONLE FRENO CUPRA TERRAMAR | CC

la suspensión multibrazo en el eje traseroabsorbe bien las irregularidades, y aporta más suavidad. No se percibe la misma rigidez, pero el coche sigue circulando sobre raíles.

CONTROL DE CHASIS CUPRA TERRAMAR
CONTROL DE CHASIS CUPRA TERRAMAR | CC

La función del Control de Chasis Adaptativo, que equipan coches como el Terramar, es un extra de seguridad para viajar y minimizar los riesgos en carretera.

