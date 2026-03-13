En qué mejoró el Nissan Qashqai, el coche de la marca más vendido de España

Digamos que el sistema híbrido de propulsión eléctrica del Nissan Qashqai, el modelo de la marca japonesa más vendido en España, necesita tanta presentación como el popular crossover: una necesidad prácticamente nula. Sí se requiere actualizar el parte, porque el e-Power de tercera generación viene de recibir mejoras sustanciales que se traducen en una incrementada potencia y en mejores consumos.

Porque podrá el Qashqai con la puesta a punto del e-Power generar ahora hasta 205 caballos en modo Sport lo que significa un aumento de 15 CV, experimentar una respuesta superior reduciendo en tres décimas de segundo su 0 a 100 km/h y bajar el consumo medio a 4,4 l/100 km, pero la optimización trasciende a las prestaciones y el rendimiento, y detrás el SUV compacto lleva toda una arquitectura aún joven que hace posibles sus capacidades.

En Nissan la llaman el "5 en 1", la definen como "más compacta, ligera y eficiente" y consiste en la incorporación del motor de gasolina, el generador, el motor eléctrico encargado de la tracción, el inversor y el reductor/multiplicador en un mismo bloque. El resultado es una reducción del peso del vehículo, pero también una mejor rigidez, producto de la unificación estructural. Lo mismo sucede en casos como el del sistema de integración de las baterías eléctricas a los chasis, en lo que marcas chinas como BYD destacan.

Nissan Qashqai | Nissan

El Nissan Qashqai: mejor calidad de conducción y un ahorro que va más allá del consumo de combustible

La dinámica y la calidad de conducción se ven beneficiada por esta novedosa arquitectura. Esa esa es su esencia más allá de las cifras de ficha técnica. Con este "5 en 1", en cuanto te hagas con un Nissan Qashqai notarás cómo los japoneses lograron disminuir las vibraciones y el ruido interior en hasta 5,6 decibelios.

Vale recordar que en este híbrido el motor de combustión oficia de generador de energía eléctrica y que es el motor eléctrico el que pone a trabajar a las ruedas del coche, lo que te permite recorrer hasta 1.200 km antes de que vuelvas a repostar. En pocas palabras, un híbrido de conducción eléctrica que no necesita enchufe y recarga eléctrica.

No menos importante respecto de esta tercera generación del e-Power actualizada es el otro ahorro que garantiza al usuario. Además de la reducción del consumo de su 1.5 turbo, el retocado motor térmico incluye mejoras tales como el uso de un lubricante de baja viscosidad, que hace que se estiren los intervalos entre sesiones de mantenimiento. El bolsillo agradece, claro.