Los malos hábitos al conducir que adquieren los niños incluso antes de ponerse ellos al volante

Según una reciente investigación, los niños presencian regularmente un promedio de cuatro malos hábitos de conducción de cada uno de sus padres antes incluso de poder conducir ellos mismos.

Una encuesta realizada a 1.000 padres conductores por Young Driver, la autoescuela más grande del Reino Unido para menores de 17 años, reveló que los padres pasan un promedio de tres horas y 51 minutos en el coche con sus hijos cada semana. A lo largo de 17 años, esto suma más de 3.400 horas* en las que los niños pueden observar el comportamiento de sus padres al volante. Y lo que los jóvenes presencian no siempre es positivo, según la investigación.

Solo el 13 % de los padres afirma no tener malos hábitos de conducción, mientras que la gran mayoría muestra comportamientos que no querrían que sus hijos imitaran. Si bien, en promedio, los padres admitieron entre cuatro y cinco infracciones al volante, uno de cada diez padres (10 %) confiesa mostrar regularmente diez o más malos hábitos diferentes al volante.

Si bien algunos de estos comportamientos son ilegales o infringen el Código de Circulación, otros se clasifican como distracciones o errores de juicio, que también pueden suponer un riesgo real al volante.

El estudio reveló que los comportamientos más comunes de "malos hábitos" que los niños observan incluyen:

Cambiar la música mientras se conduce (53%)

Comer al volante (48%)

Exceso de velocidad (35%)

Mirar el móvil (29%)

Beber mientras se conduce (27%)

Conducir demasiado cerca del vehículo de delante (26%)

No señalizar (17%)

No comprobar los ángulos muertos (15%)

Adelantar por la derecha (15%)

Cerrar el paso a otro vehículo de forma imprudente (12%)

Teléfono móvil en el coche | Pixabay

Otros hábitos de riesgo ampliamente reconocidos incluyen incorporarse a la vía en una intersección sin el espacio necesario y obligar a otro conductor a frenar (12%), contestar llamadas sin manos libres (11%), no detenerse en un paso de cebra (11%), acercarse demasiado a los ciclistas (10%) y adelantar sin visibilidad suficiente (6%).

Rompiendo el ciclo de los malos hábitos

Ian Mulingani, director general de Young Driver, cree que es fundamental inculcar hábitos seguros desde temprana edad: “Los niños son como esponjas. Absorben todo lo que ven, incluyendo cómo conducen sus padres.

El problema es que incluso los malos hábitos aparentemente ‘pequeños’ pueden arraigarse mucho antes de que se presenten al examen de conducir.

El hecho de que los niños pequeños sean tan receptivos y aprendan tan rápido es una de las razones por las que Young Driver comienza a enseñarles a conducir desde los nueve años. Lo asimilan todo y desarrollan esas habilidades por sí mismos, en lugar de simplemente imitar lo que hacen los demás.

Así, cuando llegan a los 17, esos buenos hábitos ya están consolidados.

“A menudo escuchamos a padres que, después de solo unas pocas clases, sus hijos empiezan a señalar errores de camino a casa, lo que demuestra lo rápido que se pueden afianzar los buenos hábitos cuando se enseñan correctamente”.

Young Driver imparte clases a niños de 9 a 17 años en coches con doble mando, con instructores totalmente cualificados, en circuitos privados diseñados para simular condiciones de conducción reales. Ha impartido más de 1,6 millones de clases en 70 centros de todo el país.

Young Driver ofrece clases de conducción para jóvenes de entre 9 y 17 años en coches reales con doble mando y con instructores cualificados. | YOUNG DRIVER

El programa crea trazados de carreteras realistas con intersecciones, rotondas y señales de tráfico, lo que permite a los jóvenes ganar confianza y desarrollar sus habilidades de forma segura.

El objetivo es fomentar actitudes responsables junto con técnicas básicas de conducción como la dirección, el frenado y el aparcamiento, sin la presión de las vías públicas.

Los estudios demuestran que los antiguos alumnos de Young Driver tienen menos probabilidades de sufrir un accidente al obtener el carné de conducir. En el Reino Unido, uno de cada cinco conductores recién titulados sufre un accidente en los seis meses posteriores a obtener el carné.

Sin embargo, para los alumnos de Young Driver, esta cifra se reduce drásticamente a menos del 4%, una disminución de más del 80%.

Si bien madres y padres reportan comportamientos similares en general, las mujeres son más propensas a admitir la mayoría de los malos hábitos al volante, incluido el exceso de velocidad.

El estudio Young Driver reveló que son mucho más propensos que los hombres a decir que cambian de música o comen mientras conducen, así como a exceder el límite de velocidad.

Los hombres, sin embargo, son más propensos a confesar algunos comportamientos de mayor riesgo, como adelantar por la derecha, adelantar sin visibilidad clara, contestar llamadas sin manos libres y conducir demasiado cerca de los ciclistas.

*El tiempo promedio que pasan los padres en el coche es de 3 horas y 51 minutos. en el coche con su hijo cada semana. En 17 años, eso suma un total de 3.403 horas y 24 minutos.