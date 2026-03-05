La marca china más europea solo estaba de paso por Europa: pero este 2026 van muy en serio a dejar fuera de juego a las marcas de casa

Leapmotor se expande en Europa. Una realidad que bien le cabe a su gama aumentada en cantidad de modelos, pero también a la cercanía con los clientes del continente. En un reciente comunicado, Stellantis, grupo propietario de la firma china, actualizó el parte del presente de la marca en el mercado europeo, ubicando el eje en la red de concesionarios.

En la Comunidad de Madrid, en Burlada (Navarra) y en la localidad de Villalba, España ya había recibido los primeros concesionarios de Leapmotor en el segundo semestre del 2024. En 2025, el alcance del fabricante sumó a un cuantioso grupo de países en los que hasta ese entonces brillaba por su ausencia: Leapmotor ahora opera también en Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Leapmotor C10 | EP

Con su mapa incrementado, esta marca china que a priori parecía low costya supera los 800 puntos europeos de venta y servicio. Esto significa que la red de concesionarios se ha duplicado en relación con el 2024. "Garantiza que la mayoría de los clientes puedan acceder a la venta y al servicio posventa en menos de 25 minutos en automóvil", ha remarcado el fabricante en su publicación, sobre la clave de esta red minorista y de servicios ampliada.

El panorama 2026 de Leapmotor en Europa

El 2026 promete ser el año de la marca china, porque es el año que cambia el panorama en España, donde hasta aquí solo eran el pequeño T03 de segmento A y los SUV compacto y medianoB10 y C10 respectivamente, las únicas opciones. Este último, identificado por su catálogo de dos motorizaciones: una eléctrica y una híbrida con motor de combustión actuando como generador.

Leapmotor B05 | Leapmotor

Pero la expectativa está puesta en dos modelos que vienen paseándose por eventos de automóviles y expandirán la oferta en materia de carrocería, ya que representarán al segmento de los B-SUV y al de los urbanos compactos: el Leapmotor B03X y el Leapmotor B05, un hatchback que entusiasma desde su diseño atractivo.

La firma viene de registrar un tercer trimestre con más de 17.000 entregas en el continente, un crecimiento exponencial respecto de las 1.300 unidades matriculadas durante el mismo período del 2024. Con la red de concesionarios decididamente expandida y los modelos entrantes, es casi un hecho que Leapmotor interpelará cada vez más a los conductores europeos.