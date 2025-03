No es el más común de los SUV que verás por la calle pero este rival del Nissan Qashqai tiene personalidad única y una gran relación calidad/precio

El Suzuki S-Cross se renovó hace muy poco tiempo y por suerte, no cambió ni una sola de sus virtudes, que son muchas. A veces cuesta un poco entender como un coche como el S-Cross, no tiene la aceptación que merece. Es un SUV con unas cualidades notables, es fiable, tiene un precio interesante y por prestaciones, es capaz de dejar atrás a muchos rivales en cuanto el terreno se complica.

Los coches más vendidos en Europa son SUV, dominan más del 50% de las ventas en el Viejo Continente pero, curiosamente, los más populares son, a veces, los más caros o, como poco, son modelos con un precio elevado. Nunca verás entre los más vendidos a coches como el Suzuki S-Cross, a pesar de representar un conjunto de lo más interesante, sobre todo después de su ligera renovación, que ha servido para mejorar su equipamiento.

El precio del que parte la gama S-Cross de Suzuki es de 26.795 euros –con descuentos incluidos–, una tarifa que no es la más contenida de su segmento –tiene un tamaño similar, por ejemplo, a un Hyundai Kona–, pero sí es interesante por equipamiento y porque cuenta con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Y no debemos olvidar la versatilidad del S-Cross, así como sus capacidades para circular por lugares por donde sus rivales no pueden.

Suzuki S-Cross | Suzuki

Agradable, fácil de conducir y cómodo

Suzuki siempre ha sido una firma con mucha experiencia en el segmento SUV, lleva décadas presente con modelos como el Vitara o el ya mítico Suzuki Samurai, y con el actual Suzuki S-Cross solo reivindica dicha experiencia. Se trata de un coche que no destaca en nada, pero lo hace todo bien; es agradable y fácil de conducir, es cómodo, tiene un comportamiento en carretera muy correcto y además, se permite algunas libertades por caminos de tierra con muchísima soltura, algo que la mayoría de sus rivales no pueden ni siquiera pensar.

El habitáculo, con respecto al tamaño exterior, es muy amplio y, además, luminoso, la ergonomía es buena y el equipamiento muy completo. Tras la pequeña renovación que sufrió hace poco, ha recibido el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de monitorización del conductor –el detector de cansancio–, lector de señales con aviso de velocidad–, nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de nueve pulgadas, conexión Android Auto y Apple CarPlay, así como una larga lista de sistemas ADAS.

La gama S-Cross que Suzuki tiene a la venta en España, consta de dos motorizaciones y tres niveles de acabado, siempre con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

Suzuki S-Cross | Suzuki

Un SUV puramente híbrido

El Suzuki S-Cross es uno de los pocos SUV que solo se ofrecen con opciones híbridas, no hay motores sin electrificación en la gama y eso, aunque no lo parezca, es más que interesante. Actualmente, tal y como se plantea el futuro, con restricciones al tráfico en las grandes ciudades y en las localidades con más de 50.000 habitantes, todo lo que no tenga etiqueta ECO empieza a carecer de sentido.

Así, las dos motorizaciones del S-Cross son más que buenas. La primera versión es el Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet, que presume de hibridación ligera a 48 voltios, gracias a un motor eléctrico que asiste en grandes demandas de energía –aceleraciones, inicio de marcha... –. La potencia anunciada es de 129 CV, que se combina con un cambio manual de cinco relaciones y cuenta con la opción de añadir un sistema de tracción total.

La otra opción motora es un híbrido convencional de 116 CV, cuyo motor eléctrico tiene la capacidad de mover el coche por sí solo gracias a sus 33 CV y a una batería de 0,38 kWh de capacidad. Solo se puede escoger con cambio automatizado –es una caja manual robotizada– y, al igual que la variante más potente, se puede combinar con un sistema de tracción total.