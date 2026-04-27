Volkswagen apuesta por fin por los híbridos, y lo hace con sus dos gigantes: el Golf y el T-Roc

Volkswagen se había destacado en la nueva era de la electrificación por ser extremista. Por un lado, presentaba motorización híbridas suaves MHEV y, por otro, híbridas enchufables PHEV o 100% eléctricas. Se había olvidado del nivel intermedio, las híbridas puras HEV, pero esa tendencia acaba de terminar con las versiones recién relevadas del Golf y el T-Roc.

El sistema HEV de Volkswagen está compuesto por un motor de gasolina 1.5 TSI evo2 y dos eléctricos alimentados por una batería de iones de litio de 1,6 kWh montada debajo de los asientos traseros. Esta propulsión está vinculada a una transmisión de doble embrague y siete velocidades. Existen dos niveles de potencia, una de 136 CV y otra de 170 CV.

Volkswagen Golf | Volkswagen

Tres modos de uso

Obviamente, este sistema no requiere de recarga eléctrica a través de un enchufe. Como la mayoría de híbridos puros, se desarrolla la energía con la fuerza del frenado o con el motor de combustión funcionando como un generador. Según Volkswagen, esta tecnología consigue una gran eficiencia energética que se transforma en consumo reducido de combustible y menores emisiones.

Este sistema híbrido puro HEV de Volkswagen puede actuar en tres modos de conducción: eléctrico, en serie y paralelo. El primero de ellos está destinado a un pilotaje usando solo los motores 100% eléctricos en velocidades bajas como en condiciones de tráfico urbano. Aunque su autonomía es de como mucho tres kilómetros hasta que se necesite recargar la energía.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

Novedad dentro del catálogo de Volkswagen

El modo en serie se basa en el uso del motor de gasolina como generador de energía para que los propulsores eléctricos tomen el protagonismo y muevan las ruedas. Nos queda el modo paralelo, que está dedicado a la utilización prioritaria del motor de combustión cuando se conduce a velocidades sobre los 60 km/h. Así, los propulsores eléctricos tienen la función de aportar potencia en momentos de mayor aceleración.

Hasta ahora, el Golf estaba disponible en versión híbrida suave e híbrida enchufable, mientras que el T-Roc, incluso en su edición descapotable, solo estaba electrificado como híbrido suave. Realmente, las motorizaciones híbridas puras HEV ya cuentan con estos tres tipos de comportamientos. Es decir, Volkswagen no aporta nada diferente a lo que conocemos a nivel técnico. Lo realmente particular es que la marca alemana, por fin, haya dado al paso de introducir un nuevo sistema híbrido que podría impulsar la venta de sus modelos.