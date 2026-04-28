Hasta 330 euros de diferencia al año en las revisiones del coche según la marca

La revisión anual del coche puede salir mucho más cara de lo que muchos conductores imaginan, y no siempre por lo mismo. La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto cifras a una sensación bastante extendida: llevar el vehículo al taller puede suponer un desembolso muy distinto según la marca… y, sobre todo, según dónde se pase la revisión.

El análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), fruto de una encuesta a más de 85.000 automovilistas de diez países europeos, dibuja un panorama con contrastes llamativos.

En España, la mayoría sigue apostando por el taller oficial —lo hace un 71%—, con un coste medio que ronda los 249 euros al año. Pero esa media es engañosa: hay conductores que pagan casi el triple que otros por un servicio similar.

En un extremo están marcas como Mercedes-Benz, cuyos talleres oficiales se acercan a los 500 euros de media por revisión. En el otro, firmas como Hyundai, donde el mantenimiento anual puede quedarse en torno a los 160 euros.

Entre medias, diferencias también notables: Audi y Lexus figuran entre las más caras, mientras que Renault o Volkswagen se mueven en cifras bastante más contenidas.

Frente a los servicios oficiales, los talleres multimarca ganan terreno como alternativa más económica. En ellos, la factura media baja hasta los 200 euros, aunque no es solo cuestión de precio.

Los pequeños talleres independientes, los de toda la vida en el barrio, destacan especialmente en satisfacción del cliente, con valoraciones que superan a buena parte de la red oficial.

Aun así, no todo el sector responde igual. Algunas marcas consiguen combinar coste y buena experiencia, como Toyota, Volvo o Honda, cuyos talleres reciben puntuaciones altas. En cambio, cadenas como Norauto o servicios oficiales de fabricantes como Peugeot y Opel se sitúan en la parte baja de la tabla.

Más allá del precio, la organización recuerda algo que muchos conductores aún desconocen: no es obligatorio acudir al taller oficial para mantener la garantía del coche.

Desde la normativa europea vigente, basta con seguir las recomendaciones del fabricante y utilizar piezas equivalentes. Además, cualquier reparación cuenta con una cobertura mínima de tres meses o 6.000 kilómetros.

El informe también deja un dato que invita a la cautela: casi uno de cada cuatro vehículos sufre alguna avería durante el periodo de garantía.

Los fallos eléctricos encabezan la lista, seguidos de problemas en el motor y en los frenos, recordando que el mantenimiento no es solo una cuestión de coste, sino también de fiabilidad y seguridad.