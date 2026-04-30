Hasta 70 configuraciones diferentes: Este es el Lambo que se pasa al juego de la personalización en el sector del lujo

Mientras las miradas de la industria del automóvil se concentraban en el Salón de Pekín, llega Lamborghini y presenta en la Semana del Diseño de Milán un nuevo modelo, el Urus SE Tettonero Capsule, desarrollado por la marca de coches de lujo junto a Ad Personam Studio, su filial dedicada a la personalización. De hecho, esa es la gran virtud de este vehículo, que ofrece 70 configuraciones diferentes.

Está claro que presentarlo en la Semana del Diseño de Milán tiene un objetivo. Lo más importante en este coche no es tanto lo técnico sino que lo estético. La variedad empieza en la carrocería, disponible en doce colores distintos: Naranja Xanto, Blanco Asopo, Gris Telesto, Violeta Pasifae, y dos tonos que se estrenan en este modelo, el Amarillo Tenerife y Verde Mercurius.

Lamborghini Urus SE Milan | Lamborghini

Una paleta muy amplia

Tras estos seis, que se podrán encontrar en otros Lambos, tenemos otros seis colores exclusivos del Urus SE Tettonero Capsule, el Naranja Borealis, Blanco Monocerus, Amarillo Auge, Gris Nimbus, Rojo Mars y Verde Mantis. En cualquier caso, junto con el color de la carrocería, el techo, los tubos de escape y otros detalles de la carrocería serán en Negro Shiny, ofreciendo un contraste que se ha convertido en tendencia en el segmento de la alta gama.

Otras posibilidades de configuración están en las llantas de 21, 22 o 23 pulgadas, o en la inclusión en las puertas delanteras del número 63, evocando el año de fundación de la marca. En el habitáculo, el color principal es el Negro Ade, y se puede combinar con seis tonalidades distintas, junto a otros detalles para añadir en el resto de elementos del interior. Así, alcanzamos hasta las 70 configuraciones distintas.

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800 CV de potencia

Si nos fijamos en la motorización, el Urus SE Tettonero Capsule es un híbrido con un motor V8 biturbo de gasolina de 4.0 litros y otro propulsor eléctrico alimentado por una batería de 25,9 kWh que permite 60 kilómetros de autonomía eléctrica. Además, la tracción es integral y la potencia combinada llega a los 800 CV para una aceleración de 0 a 100 en 3,4 segundos y una velocidad máxima de 312 km/h.

Esta versión del Urus SE será bastante exclusiva, ya que solo se producirán 630 unidades. Entre eso, y las tantas posibilidades de personalización que ofrece, nos encontramos ante uno de los modelos que más entrega a su propietario la sensación de tener un coche único. Evidentemente, ese tipo de emociones hay que pagarlas, y bien pagadas.