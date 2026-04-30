El rival más duro del Yaris Cross y el MG ZS es el SUV compacto de Ford: el híbrido con mayor maletero en su tamaño

Adentrémonos en uno de los representantes que el óvalo más célebre de la industria del automóvil coloca en el segmento B europeo, donde, con unas dimensiones que no son de las más grandes en comparación con sus rivales –mide unos 4,19 metros de longitud–, se las ingenia para competir en habitabilidad y maletero.

Si de las ventajas del Ford Puma hablamos, es justamente ese último aspecto su principal virtud. Con más de 450 litros básicos, este pequeño B-SUV estadounidense garantiza uno de los mejores volúmenes de carga de su especie. En espacio interior no decepciona, pero los problemas se presentan cuando se topa con dos de los mejores en este aspecto, sobre todo cuando abrimos las puertas de la segunda fila: si priorizas comodidad para los ocupantes traseros, mejor apunta a un Renault Captur o a un Seat Arona.

Ford Puma | Ford

Hoy, dirigir la atención al equipamiento digital del Puma implica encontrarse con un estándar mejorado de asistencias a la conducción que el que sacaba de fábrica antes de su último lavado de cara. A saber, la actualización agregó funciones tales como el detector de coches a nuestras espaldas y el frenado de emergencia automático en reversa, así también como un anti-colisión en momentos de cruces.

Ford Puma híbrido: un motor con más desventajas que ventajas

La contra que se percibe al indagar el equipamiento del salpicadero radica en los mandos de la climatización: no son físicos como antes –lo que resta al accionamiento intuitivo y atenta a la ergonomía–, sino que el sistema se ajusta desde la pantalla central multimedia de 12 pulgadas. Pero, ante todo, la experiencia de conducción, que no está exenta de cal y arena.

Ford Puma | Ford

A causa de puntuales reducciones de costes de producción, el Ford Puma se vio sometido a modificaciones inoportunas en los componentes del chasis, un contratiempo que se profundiza con su suspensión rígida en demasía, sobre todo en perjuicio del uso urbano. Puede que lo más interesante lo aporte su tacto ideal al momento de ejecutar reacciones con precisión. Dicho esto, es el motor el que no ayuda en más de un aspecto:su capacidad de respuesta a bajas revoluciones deja algo que desear, no destaca por un sonido que se disfrute, vibra con elocuencia consume más de lo que la ficha técnica nos vuelca sobre el papel.

Al menos, la etiqueta Eco le puede jugar a favor en tu consideración al contemplar las situaciones de zonas de bajas emisiones y, para satisfacer los deseos y las tradiciones de los más puristas, en su versión de potencia base –la de 125 caballos– una caja manual espera. Siendo versión MHEV de 125 CV, su precio al contado actualmente en 20.700 euros no está mal. Tampoco su diseño exterior, que hace que se distinga de otros SUV urbanos de aspecto genérico.