Visitamos la fábrica de Michelin en Vitoria, que lleva 60 años a la vanguardia en la fabricación de neumáticos

En los años 60, fabricantes como Seat estaban ya asentados en España y, en Michelin, querían seguir creciendo. Así, en 1966, se inauguraba la fábrica de Vitoria - Gasteiz.

En seis décadas se ha convertido en la factoría más grande de la marca francesa ubicada en nuestro país, con 3.300 empleados. Aquí, realizan actividades relacionadas con la fabricación de materiales para los neumáticos; y se construyen neumáticos para coches, obras públicas y minería.

En esta planta nacen distintos tipos de neumáticos, para coches electrificados y de combustión. Diseñados para proporcionar un buen agarre, especialmente en carreteras mojadas, ofrecer una conducción silenciosa y ayudar a reducir el consumo.

Como son los Michelin Primacy 5 Energy, o los Pilot Sport 5 Energy, éstos últimos combinan alto rendimiento y eficiencia para deportivos electrificados o de combustión.

El proceso de creación comienza con investigación, con el fin de adaptar los hábitos de conducción a condiciones reales. Para optimizar el uso de materiales, el diseño se apoya en simulaciones. Durante la fabricación se reproducen con un alto nivel de rendimiento y con los correspondientes controles de calidad.

Los componentes se dividen en: goma natural y sintética, negro de humo y sílice, refuerzos metálicos y agentes químicos. En un neumático puede haber más de 200 componentes.

Pero aquí no solo fabrican los neumáticos que estamos acostumbrados a ver por nuestras calles, también, se fabrican neumáticos gigantes…

Los neumáticos gigantes son un producto importante para esta factoría, destinados a minería y obras públicas, miden entre 3 y 5 metros de diámetro y pesan 6 toneladas.

Desde aquí se exportan a países como Chile, donde se utilizan en minas a cielo abierto. En 1995, Vitoria ya consiguió un récord Guinness al fabricar el neumático más grande del mundo: 5.782 kilos y 3,72 metros.

Como hemos visto, un neumático es un producto de alta tecnología y la fábrica de Vitoria es una referencia en esta materia por sus instalaciones, su personal cualificado y sus 60 años de experiencia.