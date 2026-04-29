Musk vuelve a retrasar el Tesla Roadster: ¿Por qué llevamos casi una década esperando este modelo?

Tesla, de la mano de su CEO y fundador, Elon Musk, lanzaba un bombazo en 2017. Anunciaban el regreso del Roadster, cuya producción había finalizado en 2012. Lo resucitaban para llevar a la marca al siguiente nivel de rendimiento. Para Musk, este coche debía ser el paso definitivo que consolidara a su querida marca entre las más relevantes del mundo a pesar de ser mucho más joven que los fabricantes tradicionales. Pero casi una década después seguimos esperando la presentación del Roadster. Y cuando se había confirmado que por fin lo conoceríamos a finales de abril, se ha vuelto a retrasar al menos un mes. ¿Por qué tan larga espera?

El primer punto de esta respuesta es la autoexigencia. Tesla desea que sea uno de los modelos con mejor rendimiento eléctrico del mercado, tanto por capacidad de su batería como por su motorización. Lo cierto es que la marca se ha encontrado con obstáculos para alcanzar lo que pretendían. Por ejemplo, la falta de suministro de baterías o la complejidad de su desarrollo ha retrasado bastante el trabajo de los ingenieros.

Tesla Roadster | Tesla

Lucha contra el tiempo

Además, mientras Tesla desarrolla el Roadster, el resto de la industria sigue avanzando, aplicando nueva tecnología y mejorando prestaciones y autonomías en los coches eléctricos. Es decir, cuando este modelo salga el mercado, para cumplir con las expectativas de Musk, el Roadster deberá ir un paso por delante de sus competidores. Vamos, que no solo trabajan contrarreloj para que la espera no se alargue más, sino que el vehículo que presenten debe ser un avanzado a su tiempo.

Así, un coche de 2017 no se parece en nada a uno de 2026. Tanto en componentes como en diseño. Por tanto, los ingenieros de Tesla se han visto obligados a revisar en múltiples ocasiones su trabajo para actualizarlo, generando más y más retrasos. En su momento, sería interesante cómo ha evolucionado la idea del Roadster primitivo al que saldrá al mercado una década después.

Tesla Roadster | Tesla

Otras prioridades

Por otra parte, Tesla enfrentó un duro revés, una seria caída de sus ventas por la democratización de los coches eléctricos. Esto supuso que la marca dejase de priorizar el desarrollo del Roadster, que viene a ocupar una gama alta, para centrarse en otros modelos más accesibles para los potenciales clientes, como el Model 3 o el Model Y. También hubo que acelerar con el Cybertruck, el taxi autónomo de Tesla, ante la presión que recibían por parte de la competencia.

La versión de producción del Tesla Roadster la debería conocer ya este año, presumiblemente antes del verano. No obstante, han sido tantos retrasos que ya no se sabe qué esperar. Pero la marca estadounidense tiene una ventaja. Muchos otros fabricantes han pospuesto el lanzamiento de modelos eléctricos para el final de la década. Es decir, si se presenta el Roadster en 2026, podría llegar al mercado en 2027-2028 adelantándose a otras marcas.