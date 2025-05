¿Qué deberías saber antes de comprar un MG HS? Te lo contamos

El MG HS ha entrado en el mercado como un SUV compacto que promete el oro y el moro por cuatro duros, y no es para menos: Partiendo desde menos de 30.000 €, este chino con pedigrí británico pone contra las cuerdas a rivales de postín. Pero, cuidado, que no todo es un camino de rosas. Si estás pensando en hacerte con un MG HS, ya sea el gasolina o el híbrido enchufable EHS, aquí te desglosamos lo que necesitas saber para no patinar, con todos los pros y algún que otro contra que no te cuentan en el concesionario.

Este SUV de 4,57 metros juega en la liga del Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Renault Arkana. Su gran baza es darte un montón por poco: equipamiento a reventar, un precio que parece de saldo y una garantía de 7 años o 150.000 km que te quita algún dolor de cabeza. Pero no te fíes del todo, porque hay detalles que pueden hacerte fruncir el ceño antes de sacar la cartera.

Un look que mola y un interior que no está mal

El MG HS no parece un coche de marca barata. Su morro, con una parrilla bien plantada y faros LED que cortan como cuchillos (de serie en el acabado Luxury), tiene un aire elegante que no desentona junto a un Audi Q3. Con llantas de 19 pulgadas, techo panorámico opcional y detalles como intermitentes que parpadean en secuencia, el diseño da el pego. No va a enamorar como un Maserati, pero no te hará esconderte de los vecinos en el parking.

Por dentro, la cosa pinta decente. Lleva una doble pantalla de 12,3 pulgadas (una para el cuadro y otra para el multimedia), con Android Auto y Apple CarPlay sin cables. Los acabados, con polipiel y costuras vistosas, superan lo que esperas por este precio, aunque no busques materiales de boutique: es todo sintético, pero bien rematado. El maletero da 463 litros (448 en el EHS), suficiente para una escapada familiar, y se amplía a 1.454 litros con los asientos plegados. ¿Fallos? Las plazas traseras son justitas para tres adultos, y el maletero no tiene ganchos para sujetar bolsas, un despiste que fastidia.

Motores: no son cohetes, pero cumplen

MG HS | MG

Tienes dos opciones con el MG HS: un 1.5 turbo de gasolina con 170 CV o el EHS híbrido enchufable, que va de 272 a 339 CV según la versión 2025. El gasolina, con cambio manual de 6 marchas o automático de doble embrague de 7, hace el 0-100 km/h en 9,9 segundos. No es un rayo, pero se mueve bien en ciudad y no se achanta en autovía. Gasta unos 7,7 l/100 km, parecido a un Subaru XV, aunque un Arkana te ahorra algo de combustible.

El EHS híbrido enchufable mola más: con 100 km de autonomía eléctrica (WLTP) y etiqueta CERO, es perfecto si puedes enchufarlo en casa. Pasa de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, gracias a un motor 1.5 de gasolina y otro eléctrico, pero cuidado cuando se acaba la batería: el consumo puede subir a 8 l/100 km o más. La caja automática de 10 marchas es suave, aunque no tan afilada como la de un BMW. Si buscas emociones fuertes, el EHS de 339 CV te dará alguna alegría, pero no esperes un deportivo.

Equipamiento a tope, pero con algún pero

El MG HS viene cargado desde el acabado Comfort: cámara trasera, sensores de parking, climatizador bizona, asientos calefactados y el sistema MG Pilot, con frenada de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de ángulo muerto. El Luxury suma cámara 360º, faros LED y portón eléctrico. Las cinco estrellas Euro NCAP tranquilizan mucho, pero hay quien se queja de que el asistente de carril es un pesado y el lector de señales a veces se lía.

¿El truco? La red de concesionarios de MG en España es escasa, y en los foros se habla de esperas largas para recambios, aunque la marca promete mejorar. El sistema multimedia, aunque resultón, puede ir a pedales, y no todos los acabados tienen actualizaciones por aire, algo que en 2025 canta un poco.

¿Te lo pillas o no?

El MG HS es una ganga si quieres un SUV bien equipado, con un diseño que no está nada mal y un precio que no te hace vender un órgano. Siendo que lo tienes desde 25.940 € (con descuentos) para el gasolina y 36.990 € para el EHS, pocos ofrecen tanto por tan poco. Pero no es el coche perfecto: la reventa es una incógnita, no emociona al volante como un CUPRA y MG aún tiene que demostrar que es una marca de fiar en Europa. Si buscas equipamiento y no te asusta apostar por lo nuevo, el HS es un acierto. Si prefieres ir a lo seguro, un Toyota RAV4 o un Kia Sportage te darán menos quebraderos, aunque saques más billetes.

En fin, el MG HS es como ese bar nuevo que te sirve un menú gourmet por dos duros: está rico, pero no sabes si seguirá abierto el año que viene. ¿Te arriesgas? Nosotros ya estamos pensando en meterlo por una carretera revirada a ver si da la talla.