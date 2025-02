Ha pasado de todoterreno de tres puertas a uno de los SUV de Toyota más interesantes, y la renovada versión del RAV4 podría hacer que valga la pena esperar al 2026

El Toyota RAV4 ha protagonizado una de las actualizaciones más bestias (y con sentido) de los últimos años. Llegó al mercado en 1994 como un todocamino compacto de tres puertas que vendió 53.000 unidades en ese mismo año, y con el que Toyota siempre ha presumido de inaugurar una nueva categoría. Dos años más tarde, lanzaron una versión de cinco puertas e incluso llegó a existir una versión eléctrica durante tres años.

La segunda generación empezó a enfocarse más a familias (con versiones de tres y cinco puertas), mientras que el modelo que vio la luz en 2006 fue únicamente con carrocería de cinco puertas y orientado a familias ya no tan jóvenes. Siguió creciendo con la llegada de las siguientes generaciones, aunque el maletero era uno de sus puntos flacos.

En 2019, Toyota lanzó la quinta generación (la que se vende actualmente) que ya sí que podíamos englobar en el segmento SUV. Es más, fue su primer vehículo utilitario deportivo con una versión híbrida enchufable.

Si la generación actual no tiene nada que ver con la que se lanzó en los años 90 del siglo pasado, espera a descubrir la imagen que se ha filtrado de la sexta generación, que llegará en 2026, y que demuestra que merece la pena esperar.

Toyota RAV4 2026 | Weibo

Un renovado exterior que no vimos venir

El RAV4, que actualmente se enmarca en el segmento D, es un SUV familiar líder de ventas en todo el mundo y referente en su segmento que parecía tenerlo todo. Tanto es así que Toyota no tenía ningún motivo para hacer demasiados cambios. Y tampoco parecía el plan inicial, porque la marca nipona ya adelantó que la sexta generación no iba a tener demasiadas novedades. Pensaron eso de que cuando algo funciona, es mejor no cambiarlo.

Pero ha ocurrido justo lo contrario. Se ha filtrado una imagen del RAV4 en una presentación interna en Japón (ya se publicaron algunas fotos espía a finales del año pasado) y evidencian novedades bastante importantes.

En un primer vistazo, llama la atención (para bien) su frontal, que ahora tiene un diseño mucho más imponente, con una parrilla frontal que baja unos centímetros, faros mucho más refinados y en forma de boomerang.

Toyota ha mantenido la forma de este SUV, pero intuimos que será unos milímetros más grande y que el coche ganará algo de espacio tanto en el habitáculo como en el maletero. El lateral conserva algunos elementos, como los retrovisores o los pasos de ruedas cuadrados, pero hay otros detalles nuevos.

Toyota RAV4 2019 | Toyota

¿Merece la pena esperar a 2026?

La respuesta es un rotundo sí. Esta filtración (que probablemente no sea la única) aumenta más el hype sobre la sexta generación del Toyota RAV4. Un SUV familiar que sigue evolucionando hacia acabados más modernos.

La idea es que este modelo se presente a finales de 2025 o principios de 2026, quizá en el Salón del Automóvil de Tokio, y probablemente llegará a los concesionarios europeos en el primer semestre del próximo año. Así que si el RAV4 está en tu radar, sí, merece la pena esperar.