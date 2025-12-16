La asociación de combustibles renovables considera incompleto el Plan Auto 2030 y pide incluir más alternativas sostenibles

La asociación de Combustibles Renovables y Economía Circular en España para una Movilidad Sostenible (Crecemos) considera que el Plan España Auto 2030, presentado el pasado 3 de diciembre, es incompleto y requiere un enfoque más equilibrado.

La organización lamenta que las medidas se hayan centrado exclusivamente en los vehículos eléctricos, tecnología fundamental para la descarbonización, ya que el plan debería considerar un 'mix' tecnológico más amplio que incluya otras alternativas sostenibles.

Crecemos ha subrayado en su comunicado a los promotores del Plan que sería necesario complementar las 25 medidas contempladas con acciones específicas para otros tipos de vehículos de cero emisiones, como los vehículos de hidrógeno y los de motor de combustión que utilizan combustibles renovables, que también serán parte del futuro de la movilidad sostenible.

"La asociación advierte de que concentrar todas las ayudas en una única tecnología puede frenar el desarrollo tecnológico y comprometer la competitividad de la industria", ha expresado.

Por ello, Crecemos se ha ofrecido como socio activo para enriquecer el plan, aportando experiencia y propuestas que permitan un enfoque "más diversificado" y que asegure que la industria automovilística española lidere la transición hacia una movilidad sostenible reforzando la industria nacional y favoreciendo la innovación, el empleo y la renovación del parque de vehículos hacia soluciones de descarbonización.

Además, Crecemos destaca el potencial de España en el desarrollo del hidrógeno renovable, al igual que otros combustibles renovables "que demuestran día a día su contribución a la reducción de emisiones en comparación con las alternativas fósiles".

La organización insiste en que estas soluciones ya disponibles deberían ser contempladas, ya que refuerzan el ecosistema automovilístico español y permiten avanzar rápidamente en la descarbonización utilizando la infraestructura existente y generando valor en las economías locales y rurales aprovechando las materias primas generadas en el país.

"La experiencia nos ha demostrado que no podemos anclarnos en una única solución para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones en el transporte. Debemos aprovechar la riqueza y la diversidad tecnológica y fomentar el desarrollo de soluciones de descarbonización que refuercen nuestra industria de forma realista y sostenible aprovechando nuestro potencial nacional", ha afirmado la directora general de Crecemos, Mónica de la Cruz.