¿Pasas frío en tu descapotable? Este es el secreto de Mercedes-Benz para bajar la capota cualquier día del año

¿Te has imaginado alguna vez conduciendo tu descapotable en pleno invierno, con el sol acariciándote la cara, pero sin que el frío te entre hasta el alma? La idea de usar un cabriolet más allá del verano ha sido una utopía en España desde siempre, pero Mercedes-Benz ha reescrito las reglas del juego y ha encontrado la manera de alargar la temporada de descapotables a los 365 días del año. La marca de la estrella ha logrado fusionar la emoción de sentir la carretera con un confort excepcional eliminando el dichoso frío que nos quitaba las ganas de ir a cielo abierto.

Prepárate para descubrir cómo dos sistemas ingeniosos llamados Airscarf y Aircap que son ingeniosos como pocas cosas. No son solo extras de lujo, sino la prueba del ingenio alemán al servicio de tu comodidad. Unos dispositivos que crean un microclima perfecto que te permite saborear cada viaje desde la costa cantábrica en invierno a las noches frescas de verano en la sierra.

Descapotables | PXhere.com

Airscarf y aircap contra el frío y el viento

El secreto de esta experiencia tan placentera reside en la inteligencia de dos sistemas que trabajan en perfecta armonía para crear una burbuja de confort alrededor de los ocupantes de tu Mercedes-Benz descapotable y hacer que las inclemencias del tiempo pasen a un segundo plano. Es la combinación perfecta entre calidez y aerodinámica diseñada para que tu única preocupación sea disfrutar del camino.

El Airscarf, que se traduce como "bufanda de aire", es una auténtica maravilla que se integra de forma casi invisible en los reposacabezas de los asientos delanteros. Este sistema emite un suave flujo de aire cálido directamente hacia tu cuello y hombros. Imagina esa sensación de confort, como si llevaras una bufanda calentita pero sin verla ni notarla. Sus boquillas son ajustables y el sistema adapta la intensidad del calor en función de la temperatura exterior y la velocidad del vehículo para que siempre te sientas a gusto, incluso cuando el ambiente es fresco. Es la solución ideal para esos días en que el sol brilla pero el termómetro no sube ni pidiéndolo por favor.

Para rematar tenemos el Aircap. ¿Te molesta el viento que se cuela en la cabina y te despeina? El Aircap es tu aliado. Este sistema consta de dos partes, que son un discreto deflector eléctrico que se eleva desde el marco superior del parabrisas y una extensión trasera que se despliega entre los reposacabezas posteriores. Al activarse, esta combinación redirige el flujo de aire por encima del habitáculo, y crea un espacio de calma y tranquilidad. El resultado es espectacular: una reducción notable del ruido y las turbulencias que permite hablar con tu copiloto sin gritar y sin que preguntar por la familia suene a ofensa personal por culpa de una ráfaga de viento.

Mercedes-Benz SL | MERCEDES

La historia de una innovación que cambió el juego

Detrás de la comodidad que ofrecen Airscarf y Aircap, hay décadas de ingenio y una visión clara de Mercedes-Benz que apuesta por mejorar la experiencia de los descapotables. Estas innovaciones no surgieron de la nada y son el resultado de un compromiso constante con la excelencia y la búsqueda de soluciones a problemas reales.

El Airscarf tiene su origen en una patente de 1996 y fue el Mercedes-Benz SLK (R171) de 2004 el modelo que lo popularizó. Este sistema ha sido desde entonces un referente en el confort térmico para descapotables entendiendo que el placer de conducir a cielo abierto no debe estar reñido con la temperatura. Pocas marcas se adelantan en materia de confort lo que Mercedes.

El Aircap, por su parte, se presentó en 2009 con el E-Class Cabriolet (A207) aunque sus raíces se remontan a sistemas aerodinámicos de la marca de los años 80. Con el Aircap fue cuando Mercedes-Benz perfeccionó la tecnología para crear un escudo contra el viento realmente efectivo que ha demostrado que la aerodinámica puede funcionar al servicio del confort para permitirte disfrutar de la carretera sin las molestias habituales del viento, y hace que tu Mercedes-Benz sea un placer a cualquier ritmo.

Mercedes CLE Cabrio | Mercedes

¿Por qué querrás llevar Airscarf y Aircap en tu próximo descapotable?

Si eres de los que piensan que un descapotable es solo para el verano, prepárate para cambiar de opinión, porque la combinación de Airscarf y Aircap en tu Mercedes-Benz te abre un mundo de posibilidades y hace que tu coche sea mucho más versátil y disfrutable durante todo el año.

La ventaja más obvia es la extensión radical de la temporada descapotable. Imagina recorrer la Sierra de Madrid en un día soleado de otoño, con los colores ocres del paisaje y el Airscarf calentándote el cuello, o conducir por la costa gallega en primavera mientras el Aircap te protege del viento. Estas experiencias, que antes eran exclusivas de los días más cálidos están ahora a tu alcance. Además, la reducción del ruido y las turbulencias mejoran enormemente el confort a la hora de disfrutar de tu música con total claridad incluso a velocidades de autopista.

Estos sistemas son los que siempre parecen poca cosa pero cambian las reglas del juego.