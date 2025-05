Poco más de 200 CV y tracción total, el CUPRA Formentor se vuelve todavía más interesante

CUPRA se ha sacado algo intereante con el Formentor, su SUV estrella, y esta vez viene con una novedad que hace salivar: una versión 4Drive con 204 CV y tracción total que baja el precio de entrada a la gama. No es el VZ5, pero este Formentor 2.0 TSI 4Drive es un lobo con piel de cordero, un coche que combina el carácter deportivo de la marca con un precio más terrenal. ¿Listos para saber por qué este cachorro español es ahora más apetecible que nunca?

El Formentor siempre ha sido el niño mimado de CUPRA, y lleva más de 120.000 unidades vendidas desde 2020. Su restyling de 2025 trajo un frontal afilado como un tiburón, tecnología a raudales y una gama de motores que va desde lo eficiente hasta lo salvaje. Pero esta nueva variante 4Drive de 204 CV es la guinda: ofrece el agarre de la tracción integral sin vaciarte la cartera. Básicamente, es CUPRA regalándonos la posibilidad de tener un prémium a un precio algo más razonable.

Potencia justa, pero con mucha chispa

El Formentor 4Drive lleva un 2.0 TSI de gasolina que suelta 204 CV y 320 Nm, emparejado con un cambio DSG de 7 marchas que no se anda con tonterías. No va a hacerte pegar gritos como el VZ de 333 CV, pero te va a plantar de 0 a 100 km/h en unos 7,5 segundos y se estira hasta 225 km/h. Vamos, que no te vas a quedar dormido al volante. La tracción 4Drive es un cerebrito: reparte la fuerza entre las ruedas para que las curvas rápidas sean pan comido y las carreteras húmedas no te hagan rezar un padrenuestro cada vez que las encuentres.

Lo mejor es cómo se nota la conducción. El chasis adaptativo DCC, que cuenta con hasta 15 niveles de ajuste, te deja jugar con la firmeza de la suspensión. ¿Quieres ir tranquilo? Es cómodo como un compacto premium. ¿Buscas emociones? Ponlo en modo Sport y el Formentor se agarra al asfalto como si tuviera uñas. La dirección es precisa, y el sonido del escape, aunque no es un V8, tiene ese toque bronco que te saca una sonrisa.

CUPRA Formentor 4x4 | CUPRA

Diseño que entra por los ojos y tecnología que convence

El Formentor 2025 no solo corre, también enamora con su look. El frontal “shark-nose”, los faros LED triangulares y la barra luminosa trasera con el logo CUPRA iluminado son puro espectáculo. Esta versión 4Drive no se queda atrás: llantas de 18 pulgadas, detalles en cobre y un difusor trasero que grita deportividad. Es un coche que no pasa desapercibido, y en un parking lleno de SUVs grises, eso es un punto gordo.

Dentro del habitáculo, la pantalla de 12,9 pulgadas domina el salpicadero, con un sistema de infoentretenimiento que por fin está a la altura. Incluye Android Auto, Apple CarPlay y la app My CUPRA para abrir el coche o pagar parkings desde el móvil. ¿Seguridad? De serie lleva frenada de emergencia, Lane Assist Plus y detector de ángulo muerto. No es un Tesla (que para algunos es un alivio), pero no le falta de nada para hacerte la vida fácil.

Un precio que invita a soñar

Lo más jugoso de este Formentor 4Drive es su precio: 48.103 € sin descuentos, pero con promociones y financiación puedes bajarlo bastante. Comparado con rivales como el Renault Arkana o el Toyota C-HR, el CUPRA ofrece más carácter y una tracción total que ayuda muchísimo en las carreteras complicadas. El maletero, de 420 litros, no es el más grande, pero para un SUV compacto de 4,45 metros, cumple.

En resumen, este Formentor 4Drive de 204 CV es la opción para quienes quieren un SUV deportivo sin hipotecarse. No te va a dejar pegado al asiento como un VZ5, pero tiene el equilibrio perfecto entre prestaciones, estilo y precio. CUPRA ha cogido su superventas y lo ha hecho aún más irresistible. Ahora dime, ¿te animas a darle caña?