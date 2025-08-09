Tecnología y confort francés: así se planta el DS 7 ante los grandes

Un urbano para el segmento B –el DS 3–, el DS 4 representando a la marca francesa entre los crossover y, finalmente, el que aquí nos convoca. En el umbral que divide a los SUV compactos de los medianos encontramos al DS 7, un híbrido enchufable –aunque también lo puedes obtener a gasolina o diésel– por el cual apostar si cuentas con 46.000 euros y buscas moverte en modo premium.

Al ofrecer un largo justo por debajo de los 4,6 metros, su punto medio representa un equilibrio interesante si no buscas un compacto verdaderamente compacto o un mediano excesivamente mediano. Por precio, autonomía –los 81 kilómetros que da en modo todo eléctrico son suficientes para moverse en ciudad, aunque destaca fundamentalmente por su sistema de ahorro de energía e-save– y sus 555 litros básicos de su maletero, completa una atractiva carta de presentación respecto de algunos de sus rivales, a quienes, vaya detalle, no tiene mucho que envidiarles en cuanto a tecnología y confort.

Antes de entrar de lleno en esto último, vale la comparación con modelos como los SUV de Mercedes-Benz, pues aún siendo unos centímetros superior al GLA te ahorrarías algunos euros si te inclinas por el DS 7, mientras que si lo pones en la balanza con el GLC, éste le saca ventaja considerable en autonomía, pero el francés es mejor en volumen de carga, potencia –siendo ambos PHEV y de tracción total– y valor de mercado, con 15.000 euros de diferencia.

Digitalización con inteligencia avanzada y un confort por espacio y calidad en el DS 7

La pantalla central de 12 pulgadas es apenas una pequeña porción de su equipamiento digital. Como prioritario, se debe destacar su cámara de visión de 360 grados y la visibilidad panorámica que garantiza, así también como el sistema de visión nocturna DS Night Vision, que consiste en una cámara de infrarrojo instalada en la calandra para detectar, proyectándolos en el instrumental digital, peatones y animales a una distancia de entre 50 y 100 metros, suficiente para frenar a tiempo.

Un SUV tecnológico e inteligente, por contar con inteligencia artificial –te acompaña el ChatGPT– que hace más complejo su asistente de voz Iris, pero también por el Pixel LED Vision 3.0, una luz que garantiza la iluminación adecuada sin encandilar a los conductores que vienen de frente ni a los que van delante nuestro.

Su confort se confirma por su habitáculo espacioso, pues el conductor y el acompañante tienen 91,5 centímetros entre el asiento y el techo, mientras que los pasajeros traseros disponen de 84 centímetros mínimos. Ahora bien, también por la calidad de los materiales, ya que desde el acabado estándar, el Pallas, el DS 7 sale de fábrica con Alcántara, en tanto que le agrega cuero Nappa desde el segundo nivel, el Étoile.