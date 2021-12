La nueva multa que incluye la reforma de Tráfico: 100€ en riesgo los conductores más despistados

Son muchas las leyes y normas que regulan el buen funcionamiento del tráfico y que persiguen, fundamentalmente, la siniestralidad cero en nuestras carreteras. Sin embargo, como hay comportamientos que aún se repiten con relativa frecuencia, la Dirección General de Tráfico debe recurrir a las herramientas que están a su alcance para sancionar comportamientos que, de otra manera, supondrían un grave problema para la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Los tiempos cambian, eso es algo evidente, y por eso las diferentes administraciones pueden renovar -y de hecho lo hacen- cada cierto tiempo las normas y reglas que, por el paso del tiempo, quedan desfasadas. Seguro que en las últimas semanas has oído hablar y has leído mucho sobre la nueva reforma de la Ley de Tráfico, una importante renovación de muchas leyes que regulan el comportamiento de los conductores y las condiciones de circulación, trayendo consigo nuevas multas que debes conocer si no quieres sufrir la 'crudeza' de engordar las arcas públicas por un despiste innecesario e inocente.

La multa que incluye la nueva Ley de Tráfico

Algunas de las novedades de la nueva Ley de Tráfico resultan ya conocidas debido a su importancia. Estos son algunos ejemplos de las nuevas normas y sanciones que incluye la renovada Ley de Tráfico que entrará en vigor en poco menos de 3 meses:

Sujetar el teléfono móvil con la mano o con las piernas aunque no lo utilicemos: 6 puntos

o con las piernas aunque no lo utilicemos: 6 puntos Arrojar objetos que puedan producir incendios : 6 puntos

: 6 puntos No utilizar -o hacerlo incorrectamente- el cinturón de seguridad : 4 puntos

: 4 puntos Uso obligatorio del casco en vehículos de movilidad personal

en vehículos de movilidad personal Prohibición de circular por la acerca con vehículos de movilidad personal

Sin embargo, y como es lógico, la renovación de la Ley de Tráfico es mucho más profunda y algunos matices pueden ahora marca la diferencia entre recibir una multa o 'librarse' de pagar. Hablamos, por ejemplo, de la nueva multa de hasta 100€ a la que se arriesga cualquier conductor: "incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo" supondrá a partir de ahora una infracción de tipo leve, sancionada con 100€ de multa económica aunque, eso sí, no supondrá la detracción de puntos de nuestro carnet.

La clave de esta multa es que es relativamente genérica, de manera que no persigue un comportamiento determinado sino que sirve para perseguir cualquier actitud al volante que implique despiste o desatención a la circulación, una medida lógica si tenemos en cuenta que la primera causa de mortalidad en carretera está ligada a los despistes.