Multas por dejar la ventanilla del coche abierta incluso solo unos centímetros

Con la llegada del calor del verano, muchos conductores tienden a dejar las ventanillas del coche abiertas unos centímetros para ventilar el interior. Sin embargo, en algunos países europeos, esta práctica podría costarte una multa, incluso si solo dejas la ventana entreabierta.

En lugares como Italia, la normativa establece que los vehículos deben estar correctamente asegurados, lo que incluye mantener las ventanillas cerradas para evitar el acceso no autorizado. Dejar la ventanilla abierta, aunque sea ligeramente, se considera una infracción de esta regla, y las sanciones pueden variar entre 42 y 173 euros, dependiendo de la interpretación de la autoridad local. Esta medida se aplica en gran parte debido a la preocupación por la seguridad.

En Alemania, la Ley de Tráfico también establece que los vehículos estacionados deben estar protegidos contra el uso no autorizado. De acuerdo con esta normativa, una ventanilla lateral abierta podría considerarse una infracción administrativa. En la práctica, esta infracción suele ser sancionada con una multa de aproximadamente 15 euros. Pero lo cierto es que la aplicación de esta regla no es tan estricta como en Italia, y no suele aplicarse.