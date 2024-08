7 multas de tráfico curiosas que quizás no conocías

Que te pongan una multa no es un plato de buen gusto, más aún cuando los motivos que justifican esa sanción son tan rocambolescos como los 7 ejemplos que hay te vamos a mostrar.

Estamos acostumbrados a ver sanciones de todo tipo, pero ya te adelantamos que después de esta publicación habrá ciertas acciones y lugares que verás de otro modo cuando que algún agente más estricto de lo normal se acerque a ti para entregarte la tan temida multa

1.- Hacer 'peinetas' a otros conductores: levantar el dedo a otros usuarios de la vía en un momento de rabia puede salirte por 80€ de multa.

2.- Ser demasiado cariñoso con tu acompañante: besar al copiloto mientras conduces puede suponer 80€ de sanción.

3.- Llevar juguetes peligrosos: un tira-chinas por ejemplo, colgado del espejo retrovisor del coche puede acarrear hasta 300€ de multa

4.- ¿Maquillarse al volante? Cualquier distracción al volante puede ser objeto de sanción con hasta 200 euros, pero sorprende descubrir que en este tipo de sanciones destacan todas aquellas relacionadas con el cuidado de nuestra imagen, ya sea afeitándote o maquillándote.

5.- Tocarse una oreja o retirar el pelo por encima de ella: si te ven con una mano en el oído, los agentes pueden creer que estás hablando por teléfono móvil y la sanción hoy es de 200€ y seis puntos de carnet, nada menos.

6.- Sacar el codo, el brazo o la mano por la ventanilla: asomar el brazo la mano o conducir con el codo apoyado en la ventanilla puede acarrear una sanción de 100€.

7.- Girar la cabeza mientras conduces: girar la cabeza más de 45 grados puede costarte 80€.

Multas en carretera: mejor firmar ¿o no?

Muchos usuarios piensan que al firmar la multa estamos mostrando estar de acuerdo ante la sanción. Esta afirmación es completamente errónea, puesto que en caso de firmar, no estaremos reconociendo nuestra infracción ni tampoco estaremos renunciando a recurrirla más tarde ante la propia Dirección General de Tráfico.

Una vez que el agente nos entregue nuestra copia de la multa, aunque le digamos que no vamos a firmarla, él si anotará que dicha sanción ha sido entregada al infractor, tal y como asegura Intertaller. Esto será suficiente para que se declare como entregada y como una sanción notificada.

Asimismo, no debemos olvidar que en caso de ser tu la palabra contra la de un agente, este tiene presunción de certeza, es decir, que sus declaraciones prevalecerán sobre las del conductor infractor en todo momento, salvo que existan testigos de lo ocurrido que atestigüen lo contrario.

Por lo tanto, en caso de que decidamos firmar la sanción tampoco significaría nada, puesto que una vez firmada y entregada también podemos presentar alegaciones por no estar conforme con la sanción, lo mismo que ocurre si no se firma. No obstante, cabe recordar que si la multa se entrega en mano no se enviará una copia al domicilio.