La DGT modifica los caminos escolares para que los niños vayan al colegio andando o en bicicleta

Las distancias son largas y los padres siempre van al trabajo con muchísima prisa. Por eso, la DGT ha decidido intervenir con un cambio histórico en el Reglamento General de Circulación.

Ir andando o en bici al centro ya es casi imposible en las grandes ciudades, pero una nueva normativa del BOE quiere solucionarlo por las malas para los coches. A partir del uno de octubre entran en vigor los caminos escolares seguros. Esto permite a los ayuntamientos aplicar restricciones directas a los vehículos a motor y ciclomotores en los entornos de los colegios.

Se reducirá drásticamente la velocidad y se calmará el tráfico para que los niños recuperen la autonomía de sus calles con itinerarios totalmente acondicionados. Pero ojo, que las normas cambian para todos en el Reglamento de Circulación.

Los ciclistas tendrán que llevar casco sin excepciones, y los conductores de patinete eléctrico deberán tener al menos quince años, encender siempre el alumbrado y ponerse casco obligatoriamente. Además, los taxistas pierden su privilegio histórico y ahora tendrán que llevar el cinturón de seguridad puesto en todo momento.

Con todas estas medidas sobre la mesa, Tráfico busca transformar las ciudades en espacios mucho más habitables y seguros. Veremos si a partir de octubre el tráfico da un respiro a los peatones más jóvenes.