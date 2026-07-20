El plan de Renault y Geely para regatear la Euro 7: un motor que quema metanol, pero nunca mueve las ruedas

Cuando parecía que el futuro del automóvil se reducía a elegir entre gasolina y electricidad, Horse Powertrain ha puesto sobre la mesa una tercera vía. La compañía respaldada por Renault, Geely y Aramco ha creado un sistema que quema metanol para producir electricidad, cumple con los límites de emisiones de la Euro 7 y evita depender exclusivamente de una batería gigantesca.

Lo más curioso es que su motor de combustión nunca impulsa directamente las ruedas. Su única misión consiste en trabajar como un generador para recargar la batería mientras el coche está circulando.

Horse presenta un innovador sistema de propulsión para eléctricos de autonomía extendida alimentado con metanol | Horse Powertrain

Un eléctrico que se recarga quemando metanol

El nuevo sistema se llama Horse D20 Methanol y está pensado para coches eléctricos de autonomía extendida o REEV. Estos vehículos se desplazan siempre mediante motores eléctricos, pero incorporan un pequeño propulsor térmico que comienza a generar electricidad cuando baja el nivel de la batería.

Horse ha llevado esta idea un paso más allá al sustituir la gasolina por metanol puro. Su conjunto integra un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2,0 litros, la electrónica de potencia y un generador eléctrico. Entrega hasta 105 kW —unos 143 CV— y todo el sistema pesa 170 kilos.

La compañía asegura que su mecánica puede arrancar utilizando metanol puro incluso a 35 grados bajo cero. Para conseguirlo emplea un sistema de encendido de alta energía de 240 mJ, preparado para trabajar con mezclas extremadamente pobres y aprovechar mejor cada litro de combustible.

Según los datos publicados por Horse Powertrain, el conjunto alcanza una eficiencia de conversión del combustible en electricidad del 47 %. En condiciones de laboratorio, necesitaría aproximadamente 2,1 kWh de metanol para producir 1 kWh de energía eléctrica.

HORSE D20 Methanol | Horse Powertrain

Puede recargar 40 kWh consumiendo 19,6 litros

Traducido a cifras más fáciles de entender, Horse afirma que su sistema puede generar energía suficiente para recargar una batería de 40 kWh con 19,6 litros de metanol. No significa que el coche tenga que detenerse durante horas para cargar: el generador produce electricidad durante el trayecto y prolonga la autonomía disponible.

La otra gran novedad se encuentra en el generador de flujo axial conectado directamente al cigüeñal. Frente a un motor eléctrico convencional de flujo radial, es un 46 % más corto y ofrece un 63 % más de potencia por unidad de volumen. Su eficiencia eléctrica alcanza el 96,4 %, permitiendo crear un conjunto compacto que deja más espacio para pasajeros, maletero o batería.

Pero el gran argumento de Horse es normativo. La empresa declara unas emisiones de óxidos de nitrógeno compatibles con los límites establecidos por la Euro 7. Esta regulación no se limita al tubo de escape, porque también controla elementos como las partículas liberadas por los frenos, los neumáticos y la durabilidad de las baterías. Sin embargo, superar su apartado de emisiones contaminantes demuestra que todavía existen caminos para mantener un motor térmico dentro de un automóvil electrificado.

De hecho, la Euro 7 no supone automáticamente la desaparición de los motores de combustión, aunque sí obliga a los fabricantes a controlar sus emisiones durante más tiempo y en condiciones reales de circulación.

HORSE D20 Methanol | Horse Powertrain

El problema no está en el motor, sino en encontrar metanol

Sobre el papel, esta tecnología permitiría fabricar coches eléctricos con baterías más pequeñas, menos pesadas y potencialmente más baratas. También eliminaría buena parte de la ansiedad por la autonomía, ya que recuperar energía sería tan rápido como llenar un depósito.

El obstáculo es que actualmente resulta prácticamente imposible encontrar metanol para automóviles en una gasolinera europea. Además, sus beneficios climáticos dependerán de cómo se produzca: el metanol de origen fósil continúa generando CO2, mientras que el metanol renovable o sintético puede reducir considerablemente su huella de carbono.

Horse todavía no ha confirmado qué fabricante estrenará el D20 Methanol ni cuándo llegará a un modelo de producción. Por ahora es una demostración tecnológica, pero también un aviso: la electrificación no tiene por qué significar necesariamente eliminar todos los motores de combustión. Algunos podrían sobrevivir escondidos bajo el capó, quemando nuevos combustibles y trabajando únicamente para producir electricidad.