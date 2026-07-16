Lo que debes y no debes hacer si te encuentras un incendio en carretera

La Fundación CEA ha elaborado una serie de recomendaciones a seguir por los conductores en caso de verse sorprendidos por un incendio en la carretera, después de conocerse que varias de las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) fallecieron cuando trataban de huir de las llamas en coche.

Entre los consejos, la entidad pide mantener la calma, evitar los cambios de sentido y los frenazos bruscos, contactar con los servicios de emergencia si se ve el fuego para saber si se puede continuar el viaje. "Llama al 112 o al 062 (Guardia Civil) y facilita tu ubicación lo más exacta posible", apunta.

Asimismo, la Fundación indica que no se deben atravesar las llamas ni una cortina de humo porque los coches contienen materiales inflamables y no resisten altas temperaturas. "Cruzar una zona en llamas puede ser letal", señala.

También desaconseja cruzar una cortina de humo denso "porque desorienta al instante, oculta la carretera y puede ahogar el motor, que necesita oxígeno para funcionar". "Si el fuego corta el paso, da media vuelta en cuanto sea seguro o busca una ruta alternativa", añade.

Dado que el humo reduce mucho la visibilidad, es recomendable encender las luces de cruce y antiniebla, así como los intermitentes de emergencia para que el vehículo sea visible para el resto de los conductores y para los equipos de rescate.

El asfalto, como cortafuegos

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante; y si es necesario parar, hacerlo lejos de las llamas, en un lugar despejado y sin vegetación alrededor, y a ser posible en el sentido contrario al que sopla el viento son otras de las recomendaciones.

"Si no encuentras un sitio así, una zona ya quemada es más segura", aclara, para después agregar que si se circula por una pista de tierra, es mejor volver al asfalto, que actúa de cortafuegos.

En caso de que el fuego rodee el vehículo, se recomienda permanecer dentro con las ventanillas cerradas el mayor tiempo posible; cerrar las rejillas de ventilación para que no entre humo; y dejar las luces de emergencia encendidas. "El coche te protege del calor y del humo durante un tiempo, así que abandónalo solo como último recurso", subraya.

Por otro lado, si es imprescindible salir, es importante cubrir toda la piel y taparse boca y nariz con un paño, mejor humedecido. "Fíjate hacia dónde lleva el viento el humo y aléjate en sentido contrario al avance del fuego, hacia zonas ya quemadas o sin vegetación", detalla.

En este escenario, la entidad ha puesto de relieve que, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre el 3% y el 3,5% de los incendios forestales tienen su origen en colillas mal apagadas que algunos conductores arrojan desde el vehículo en zonas de alto riesgo, como cunetas, bosques o campos.

"Este gesto irresponsable no solo está sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir, sino que puede llegar a constituir un delito penado con hasta 6 años de prisión si provoca un incendio", ha recordado.