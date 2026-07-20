Suzuki prepara su propio Twingo eléctrico: un diminuto coche japonés con 270 km de autonomía que llegará a Europa

Durante años, los fabricantes han insistido en que el coche eléctrico tenía que ser grande, potente y estar equipado con una batería enorme. Sin embargo, el mercado está empezando a tomar un camino mucho más lógico: coches pequeños, relativamente baratos y con autonomía suficiente para el uso diario. Suzuki quiere sumarse a esta tendencia con un modelo que podría convertirse en su particular respuesta al nuevo Renault Twingo eléctrico.

El futuro urbano eléctrico de Suzuki, adelantado por el prototipo Vision e-Sky, ya ha sido fotografiado durante su fase de pruebas en Corea del Sur. Aunque el vehículo estaba completamente camuflado, sus proporciones y algunos detalles permiten comprobar que el modelo definitivo conservará buena parte del peculiar diseño presentado por la marca japonesa.

Suzuki Vision e Sky | Suzuki

El Twingo eléctrico a la japonesa mide menos de 3,40 metros

Si el Renault Twingo eléctrico pretende recuperar la filosofía de los urbanos sencillos y asequibles, Suzuki quiere llevar esa idea todavía más lejos. El Vision e-Sky fue concebido inicialmente como un kei car, la categoría japonesa reservada a vehículos especialmente pequeños.

El prototipo presentado por Suzuki medía exactamente 3.395 milímetros de longitud, 1.475 milímetros de anchura y 1.625 milímetros de altura. Es, por tanto, casi 40 centímetros más corto que el Twingo E-Tech, que alcanza los 3,79 metros.

Esa diferencia puede ser decisiva en ciudades donde encontrar aparcamiento se ha convertido en una batalla diaria. Además, su carrocería alta y de formas prácticamente cúbicas debería permitirle aprovechar muy bien el espacio disponible. El objetivo no es ofrecer un coche familiar para viajar con todo el equipaje, sino un vehículo fácil de conducir, sencillo de aparcar y suficientemente práctico para los desplazamientos cotidianos.

Las unidades fotografiadas mantienen la silueta general del prototipo, aunque introducen los cambios habituales para pasar a producción. Los retrovisores son más grandes, los tiradores de las puertas parecen convencionales y tanto los faros como los paragolpes presentan un diseño menos conceptual. Todo apunta, en cualquier caso, a que Suzuki conservará una imagen simpática y desenfadada.

Suzuki Vision e Sky | Suzuki

Promete más autonomía que el nuevo Renault Twingo

Suzuki todavía no ha comunicado la potencia del motor ni la capacidad de la batería. La única cifra oficial disponible procede del Vision e-Sky, para el que la marca anunció más de 270 kilómetros de autonomía.

Sobre el papel, serían unos pocos kilómetros más que los 263 kilómetros homologados por el Renault Twingo E-Tech. No parece una diferencia enorme, pero ambas cifras demuestran que un coche urbano no necesita una batería gigantesca para resultar útil. Con unos 270 kilómetros disponibles, muchos conductores podrían cubrir una semana completa de desplazamientos sin tener que cargarlo diariamente.

También permitiría mantener contenidos el peso, el consumo y, sobre todo, el precio. Suzuki tiene experiencia fabricando coches pequeños y relativamente sencillos, por lo que este modelo podría desempeñar dentro de su gama el mismo papel que el Twingo en Renault o el Spring en Dacia.

Suzuki Vision e Sky | Suzuki

Su llegada a Europa podría producirse en 2027

La marca japonesa confirmó inicialmente que el modelo derivado del Vision e-Sky sería comercializado durante su año fiscal 2026, aunque aquella planificación estaba enfocada principalmente al mercado japonés. Las informaciones más recientes apuntan ahora a que Suzuki también prepara su desembarco en Europa y Reino Unido durante la primavera de 2027.

Su precio definitivo todavía no está confirmado. En Reino Unido se habla de una tarifa inferior a las 20.000 libras, pero eso no significa que una hipotética versión española vaya a aplicar una conversión directa. Para competir realmente con el Twingo, el Dacia Spring y el Leapmotor T03, Suzuki debería intentar aproximarse a la barrera de los 20.000 euros antes de ayudas.

Por ahora, la gran incógnita es si el pequeño Suzuki llegará a todos los mercados europeos y conservará sus diminutas dimensiones japonesas. Si lo hace con un precio razonable, podría convertirse en uno de los coches eléctricos más sensatos para la ciudad: menos espectacular que un SUV de 400 CV, pero probablemente mucho más útil para la mayoría de los desplazamientos diarios.