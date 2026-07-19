Lamborghini "sienta la cabeza" con su coche más sensato: un brutal GT 2+2 tan salvaje como sus superdeportivos que se niega a ser eléctrico

Lamborghini tiene actualmente una gama compuesta por dos superdeportivos, el Revuelto y el Temerario, y un SUV, el Urus. Sin embargo, la firma italiana considera que todavía queda espacio para un cuarto modelo capaz de atraer a quienes quieren disfrutar de un Lamborghini con mayor frecuencia. La respuesta será un gran turismo de dos puertas, configuración 2+2 y mecánica híbrida enchufable.

La idea tiene mucho que ver con el Lamborghini Lanzador presentado en 2023, aunque el proyecto ha cambiado notablemente desde entonces. Aquel prototipo anticipaba un automóvil completamente eléctrico, con más altura de la habitual, cuatro plazas y una potencia superior a un megavatio, equivalente a más de 1.360 CV. Ahora, Lamborghini ha descartado que su próximo modelo de producción sea eléctrico.

Lamborghini Lanzador | Lamborghini

Será el Lamborghini para quien considera demasiado bajo un Revuelto y no quiere un SUV

El nuevo modelo buscará ocupar el enorme espacio existente entre los superdeportivos de la marca y el Urus. No será una berlina tradicional de cuatro puertas, pero tampoco un segundo SUV situado por debajo del actual todocamino. Lamborghini quiere crear una suerte de gran turismo elevado, con dos puertas, cuatro plazas utilizables y un maletero razonablemente práctico.

En otras palabras, será el Lamborghini destinado a quienes quieren viajar con mayor comodidad, llevar algo más que una pequeña bolsa de equipaje y utilizar su coche con cierta frecuencia, pero no quieren recurrir al formato SUV. Una fórmula que lo enfrentaría, al menos por posicionamiento, a automóviles como el Bentley Continental GT, el Aston Martin DB12 o los grandes turismos de Ferrari.

Esto no significa que vaya a ser un Lamborghini discreto. Stefano Cossalter, responsable de la línea Urus, ha explicado que la compañía es conocida por sus ideas “locas y salvajes”. El futuro GT será una evolución de este concepto y no una interpretación convencional de un elegante cupé para viajar.

Su diseño definitivo todavía no se conoce, pero podría conservar algunos rasgos del Lanzador: una carrocería musculosa, mayor altura libre al suelo que la de un superdeportivo, una postura de conducción relativamente elevada y unas proporciones difíciles de encajar en las categorías tradicionales.

Lamborghini Lanzador | Lamborghini

Lamborghini se baja, por ahora, del coche eléctrico

La transformación del proyecto supone también un importante cambio de estrategia. Cuando presentó el Lanzador, Lamborghini anunció que sería su primer modelo completamente eléctrico y que llegaría al mercado hacia el final de esta década. La marca ya no está desarrollando ningún eléctrico de producción y considera que la tecnología actual no ofrece la experiencia emocional que esperan sus clientes.

Lamborghini no rechaza las posibilidades técnicas de los motores eléctricos. Su capacidad para entregar el par de manera inmediata y controlar de forma independiente cada rueda puede mejorar notablemente el comportamiento de un automóvil. El problema, según la compañía, está en la ausencia del sonido, las vibraciones y el carácter mecánico que forman parte de la experiencia de conducir uno de sus coches.

La solución volverá a ser la hibridación enchufable. Es la misma receta que ya utiliza el Lamborghini Temerario, cuyo sistema híbrido desarrolla 920 CV, y que también encontramos en el Revuelto y en el Urus SE de 800 CV.

En estos modelos, la electricidad no se emplea únicamente para reducir el consumo o permitir pequeños recorridos sin emisiones. Los motores eléctricos proporcionan un empuje adicional, mejoran la aceleración y permiten gestionar con mayor precisión el reparto de potencia.

Lamborghini Lanzador | Lamborghini

Un regreso a los orígenes de Lamborghini

Aunque pueda parecer una idea completamente nueva, este GT supondrá en realidad un regreso a los comienzos de la marca. El primer Lamborghini de producción fue el 350 GT de 1964, un elegante gran turismo con motor V12 delantero y espacio para viajar con mayor comodidad que en los posteriores superdeportivos de motor central.

El futuro modelo recuperará aquella filosofía, pero adaptada a una gama completamente hibridada y a las expectativas actuales. Lamborghini todavía no ha comunicado su potencia, motor, precio o fecha definitiva de lanzamiento. Todo apunta a que llegará antes de que termine la década y que conservará internamente la denominación Lanzador, aunque su nombre comercial aún podría cambiar.

Lo que sí parece decidido es que el cuarto Lamborghini no será un coche eléctrico ni otro SUV. Será un GT con cuatro plazas, una mecánica híbrida enchufable y suficiente personalidad para demostrar que un Lamborghini más práctico no tiene por qué convertirse en un Lamborghini sensato.