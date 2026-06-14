Probamos la actualización del Citroën C5 Aircross: el modelo más grande y versátil de la gama SUV de la marca

Citroën cuenta con una amplia gama SUV basada en tres pilares fundamentales: el confort, el espacio y la eficiencia. Tanto el C3 y C3 Aircross, C4 y C4 X, como el C5 Aircross, se han modernizado para las necesidades actuales y con una gama de motores adaptada a la movilidad que se estila en 2026.

El último en adaptarse, el más grande y versátil, el C5 Aircross, es justo el que hemos podido conocer, detalle a detalle. Empezando por su rompedor diseño, con una trasera muy diferente a lo visto hasta ahora. Pasando por un gran interior que te sorprenderá, y probando uno de sus motores más interesantes.

El diseño del C5 Aircross es moderno y robusto a la vez. En 4,65 metros de largo, 1,69 de alto y 2,10 metros de ancho, destaca su alto frontal, con forma cuadrada, y una firma lumínica cuyos faros se unen por una franja brillante. La línea del techo se inclina ligeramente para optimizar la aerodinámica y, en el lateral, justo donde empieza el maletero, nacen unas “alas luminosas” que dan forma a unos pilotos de tres puntos que parecen flotar.

Citroën C5 Aircross | Centímetros Cúbicos

El habitáculo está repleto de detalles, suaves materiales y espacio XXL. Se ha diseñado imitando al salón de una casa, con materiales como un tejido de espuma de alta calidad en los acabados. En el C5 Aircross caben cinco pasajeros, con bastante espacio de separación entre las plazas delanteras y las traseras, reclinables entre 21 y 33 grados. Además, tienen una sujeción lumbar muy buena y pueden darte un masaje o refrescarte en verano. Sin olvidar su maletero de más de 600 litros.

Es adentrarse en este habitáculo y la tecnología es la principal protagonista, sobre todo con la pantalla táctil central, tipo cascada, la más grande jamás ofrecida por Stellantis. Es muy fácil de utilizar porque se sitúa con el arco natural del brazo, además de intuitiva porque tienes en acceso a todas las apps, climatización y detalles del coche. También la puedes conectar con el móvil, y será más fácil todavía.

C5 Aircross | Centímetros Cúbicos

Sus motores pasan por un 100% eléctrico, llamado ë-C5 Aircross; un híbrido enchufable con 195 CV y casi 90 km de autonomía CERO emisiones; y un microhíbrido que es el que hemos probado. Con tecnología de 48 voltios, 145 CV y cambio automático.

Una de sus principales cualidades es ofrecernos ir el 50% de los trayectos en modo eléctrico, gracias a su batería de 0,88 kWh. Además de reducir el consumo en casi un 20% respecto a un modelo solo de gasolina, con una media de 6 litros cada 100 kilómetros.

Aunque la más interesante, en mi opinión, es que puedes recorrer más de 950 kilómetros, una cifra muy interesante en la actualidad y, sobre todo, con el precio de la gasolina. Y con muchas ventajas en ciudad gracias a su etiqueta ECO.

Citroën C5 Aircross | Centímetros Cúbicos

Cabe incidir en que aquí nada se enchufa. La batería se recarga automáticamentecuando el coche desacelera, recuperando así energía y preservando el desgaste de los frenos.

Desde luego, el Citroën C5 Aircross tiene muchos detalles para el confort y sin descuidar la seguridad, con la última generación de sistemas de ayudas a la conducción, que le dan acceso a la conducción autónoma de nivel 2, con: cambio de carril semiautomático, alerta de tráfico trasero o detección de puntos ciegos ampliada.

Este Citroën C5 Aircross es el familiar perfecto, tanto para la rutina diaria como para viajar. Grande, pero dinámico y fácil de conducir; espacioso y cómodo a rabiar, así como seguro y eficiente. Porque con esta motorización microhíbrida que hemos probado, hemos comprobado que los consumos y ventajas de su etiqueta son una de sus mayores bazas.